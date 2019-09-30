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вторник, 01 октября 2019 06:11

"Оказывают давление на тех, кто может возглавить протестное движение"

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Москвичка 63-летняя Татьяна Шиповская после обмена пленными прилетела в Киев поздравить освобожденных пленников Кремля.

- Я счастлива, что увидела Олега Сенцова, - фотографируется с режиссером и его товарищем Александром Кольченко возле Украинского дома. Из большого количества желающих охрана пропустила к Сенцову только ее.

Татьяна — ландшафтный дизайнер на пенсии. Участница одиночных пикетов — бессрочной акции, которая проходит в Москве с сентября прошлого года. Ежедневно люди выходят на улицы с требованием освободить "всех на всех".

— На моем месте хотели бы быть все наши пикетчики, — говорит Татьяна Шиповская после того, как машина с бывшими политзаключенными уезжает.

Как вы оказались среди участников акции за освобождение Сенцова?

— Меня привела приятельница. Акцию инициировали люди, на которых произвело впечатление голодовка Олега Сенцова. Я тоже решила - если этого не сделаю, буду считать себя соучастницей происходящего в стране. Более ста украинских политзаключенных сидят в российских тюрьмах.

Как проходят эти акции?

— По будням возле Администрации президента, а на выходных — в людных местах, возле памятника Окуджаве на Арбате или Чистых прудах возле памятника Грибоедову люди выходят с плакатами. Каждый участник стоит час, потом его меняет другой. И так — начиная с 6 сентября 2018-го.

Я выходила с требованием освободить Сенцова и других украинских политзаключенных. И прекратить войну. Поддержка украинцев — наша основная тема. Приходят писатели, преподаватели, переводчики, ученые, психологи, журналисты. Многие впервые начали заниматься общественной деятельностью. Зимой делали пикет по полчаса, потому что холодно, но при любой погоде протест продолжался. Сейчас это приобрело массовый характер — есть очередь из желающих. Люди записываются заранее, чтобы принять участие.

Почему одиночный пикет?

- Несколько человек - уже сочтут митингом, требующим согласования. Разрешение на акции власть дает крайне редко. А если выходишь на несанкционированный митинг или кричишь: "Свободу политзаключенным!"— пакуют в автозак. Составляют протокол за нарушения. Три протокола — это уже уголовная статья.

Как реагируют прохожие?

— Есть такие, кто благодарит. Более негативно отзываются люди за 50. Спрашивают: "Сколько вам платят?"Думают, что мы получаем свои 500 рублей (187 грн. — ГПУ) за час, как участники путинских акций. Ругаются: "Езжайте в свою Украину". Одна пожилая женщина ударила пикетчицу сумкой. Агрессивно реагируют на поддержку крымских татар. Но чем дольше стоим, тем больше отношение меняется к лучшему.

От власти не ждем реакции, ей безразлично. Теперь стоим еще и за освобождение нашего товарища Константина Котова. Он передавал украинским морякам продукты, носил передачи в Лефортово.

Что с ним случилось?

— Его задержали вечером 12 августа, а 4 сентября объявили приговор. Так спешили, что за три судебных заседания справились. 4,5 года тюрьмы за неоднократное нарушение порядка проведения демонстраций. Только вышел из метро, плакат не успел развернуть, как его схватили.

Константин — программист, ему 34 года, интеллигент, гуманист. Никогда не бросался на полицию. А в его деле пять эпизодов, в частности, участие в мероприятии против пыток и многотысячном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. Думаю, Костю посадили за то, что он выделялся — смело ходил в ФСБ с плакатами. Сейчас давят на молодежь — тех, кто способен возглавить протестное движение.

Апелляция назначена на 14 октября. За Константина поручились сотни ученых, апелляцию подали 13 адвокатов.

А почему вы пошли защищать права других?

— Я давно и сознательно в оппозиции к правящему режиму. Во время перестройки мы с мужем поехали в село, чтобы быть поближе к монастырю, ведь в советское время церковь была оппозиционной к власти. Постепенно наблюдали, как русская православная церковь переставала быть духовной. Становилась организацией, поддерживавшей власть и заменявшей советскому народу коммунистическую партию.

Муж ушел в катакомбную церковь, стал иеромонахом. После того наш дом сожгли. Он переехал в Брянскую область - преследование повторилось. В их церковь приезжали и украинцы. Кто-то написал донос, что там находятся террористы. Но омоновцы нашли там только трех инвалидов.

Автор: Тетяна ЗАРОВНА
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