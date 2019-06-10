Обнародовали секретные документы о Чернобыле

В Украине вышла книга "Чернобыльское досье КГБ". Обнародовали секретные документы об аварии на станции 26 апреля 1986 года. Составители подают до сих пор неизвестные факты - со времен строительства станции до возведения саркофага.

- Над сборником работали 3 года, - рассказывает 50-летний Олег Бажан, один из составителей книги. - Из многотомных архивов выбирали то, о чем говорили раньше. Пытались показать катастрофу глазами разных социальных групп: политического бомонда, эвакуированных, ученых, иностранцев и диаспоры. Указаны аналитические справки об ошибках при строительстве ЧАЭС. Свидетельства проверки работников в отношении к СССР, принадлежности к УПА, религиозности, национальности. С лицами, которые вызвали подозрения, проводили беседы, за ними следили, не допускали к секретной информации. Есть записи КГБ относительно радиационного фона и проблем самоселов. С 1987 года люди начали массово возвращаться в зону отчуждения. Милиция силой их выгоняла и отстреливала скот.

Авария на Чернобыле показала гнилость советской командно-административной и экономической системы. Было трудно бороться с техногенной катастрофой. Не хватало оборудования, знаний. Есть документы о сотрудничестве с иностранцами для устранения последствий взрыва. У самих не хватало технологий, потому что агенты занимались промышленным шпионажем. Собирали данные о том, как мир боролся с подобными катастрофами.

Книгу создали при посредничестве Института национальной памяти и истории НАН Украины. Ее выход совпал с премьерой американского сериала "Чернобыль".