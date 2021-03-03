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четверг, 04 марта 2021 00:20

Назарий Полищук не дослужил неделю

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В феврале Украина потеряла 11 воинов

Февраль 2021 года стал самым сложным месяцем для Украины с начала перемирия, объявленного 27 июля прошлого года. В боях с российскими оккупантами погибли 11 воинов, более полусотни получили ранения разной степени сложности.

Трех бойцов убили во время обстрелов из крупнокалиберных пулеметов, трех - российские снайперы. Пятеро подорвались на минах и неизвестных взрывчатых устройствах.

2 февраля

Дмитрий Власенко, 38 лет. Родом из села Грушевка Первомайского района Николаевской области.

Вблизи поселка Шумы Торецкого городского совета Донецкой области в старшего матроса 503-го отдельного батальона морской пехоты попал снайпер. Умер через час от потери крови. На службе провел более трех лет.

- Дмитрий участвовал в сложных боевых действиях. Был образцом во всем, - говорит заместитель командира 503-го батальона Петр Олексюк.

У Дмитрия Власенко остались родители.

6 февраля

Во время взрыва неизвестного устройства на позициях взводного опорного пункта в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области погибли два солдата.

Назарий Полищук, 24 года. Родом из села Вотиловка Лысянского района Черкасской области, старший солдат 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода.

На военной службе по контракту был с 2017 года. 14 февраля у него заканчивался срок службы, должен был вернуться домой. После демобилизации планировал жениться.

Остались родители, старшая сестра и трое младших братьев.

Алексей Подвезеный, 23 года. Родом из села Красный Деркул Станично-Луганского района Луганской области.

Солдат 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода. После окончания школы пошел на срочную службу в Вооруженные силы. После демобилизации подписал контракт. Прослужил год, выучился на оператора наводчика боевой машины пехоты.

Остались родители и сестра.

11 февраля

Александр Глушко, 36 лет. Родом из села Руновщина под Полтавой. Солдат 59-й мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка получил смертельное ранение возле поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Российский снайпер выстрелил Александру в спину.

Александр Глушко имел профессию повара. На службу пошел в 2019-ом, сапером инженерно-саперного взвода в 81-ю десантную бригаду. В зону ООС попал с мотопехотной бригадой.

Остались мать, жена и двое детей.

Владислав Ляшенко, 24 года. Родом из оккупированной Горловки Донецкой области.

Солдат 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода погиб во время обстрела позиции взводного опорного пункта из крупнокалиберного пулемета близ села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области.

Семья Владислава выехала из оккупированного города с начала войны. Жили в Килии Одесской области. В ВСУ Владислав пошел в 2019-ом, перед тем работал на предприятии "Титан".

Владислав недавно приобрел с женой квартиру в Килии, где планировал жить после завершения контракта.

Остались родители и жена. Похоронен в Килии.

14 февраля

В результате взрыва пяти противотанковых мин ТМ-62 близ поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области погибли трое военных 59-й мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка. Российские наемники установили мины на дороге.

Александр Войтенко, 46 лет. Родом из города Кременчуг Полтавской области. Служил на офицерских должностях в составе 23-го отдельного аэромобильного пограничного отряда спецназначения в Кременчуге, затем - в ''Альфе'' Службы безопасности Украины. Уволился в запас.

В марте 2018 года восстановился на военной службе и добровольно ушел на фронт в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. Позже перевелся в 59-ю бригаду.

Дома осталась жена.

Вячеслав Алексеенко, 33 года. Родом из города Кременчуг Полтавской области.

Был единственным сыном в семье. Воевал в третьей волны мобилизации в 2014-2015 годах. После демобилизации заключил контракт на прохождение военной службы в 81-й бригаде, которая постоянно находилась на фронте. Был прикомандирован к 59-й бригаде.

Остались родители и жена.

Дмитрий Мироненко, 26 лет. Родом из Харькова.

На военной службе с 2017 года. До направления в район операции Объединенных сил служил в 122-м отдельном аэромобильном батальоне 81-й десантно-штурмовой бригады. Был приписан к 59-й бригаде.

Осталась мать.

22 февраля

Сергей ' Ящур'' Петраускас, 43 года. Родом из города Ичня Черниговской области.

Старший солдат 72-й бригады им. Черных Запорожцев погиб во время вражеского обстрела из станкового пулемета в районе шахты ''Бутовка'' под Донецком.

Его отец - литовец по национальности, мать - русская. Работал электриком, пожарным, столяром.

Был активным участником оранжевой революции и революции достоинства. В марте 2014-го был мобилизован в 1-ю танковую бригаду. Участник обороны Луганского аэропорта.

- Во время разведки мы брали в плен преимущественно российских срочников или офицеров. Горячие события начались 24 августа 2014 года, когда путинская Россия направила в Украину первый так называемый гуманитарный конвой ", - вспоминал эти события Петраускас.

С 2018 ''Ящур'' служил по контракту в районном военкомате, в октябре 2020-го пошел к '' Черным запорожцам''.

Дома остались мать, жена, две дочери и сын.

23 февраля

Дмитрий Сардак, 34 года. Родом из Одессы.

Сержант 59-й мотопиходнои бригады им. Якова Гандзюка. Погиб от осколочного ранения при обстреле украинских позиций из минометов 82-го калибра вблизи поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Дома осталась жена. Похоронен в Одессе.

28 февраля

Сергей Моисеенко, 32 года. Родом из Херсона.

Младший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты им. Контр-адмирала Михаила Белинского погиб вблизи поселка Пищевик Волновахского района на Донбассе. В него попал российский снайпер.

Небоевые потери

6 февраля

Ярослава Коляденко, 28 лет. Родом из села Оратовка Оратовского района Винницкой области.

Умерла из-за осложнений от вирусной пневмонии. Служила в 56-й механизированной бригаде, базирующейся в городе Мариуполь Донецкой области.

Остались родители и 8-летний сын Кирилл.

Сергей Сорочинский, 36 лет. Родом из села Будки Жмеринского района Винницкой области.

Тело обнаружили в лесополосе вблизи города Счастье Луганской области. Сергей получил минно-взрывную травму, согласно справке судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства гибели уточняются.

Служил по контракту с апреля 2018 года.

Остались жена, 16-летний сын и 12-летняя дочь.

Автор: Руслан ГРИШКО
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