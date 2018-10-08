Нашли старинные фигуры

Деревянные фигуры священников, распятие Иисуса Христа и церковную утварь XVIII в. нашли во время ремонта в греко-католической церкви Святого Николая в райцентре Радехов Львовской области.

Ценности рабочие обнаружили на крыше.

- Увидели, что под ней что-то лежит, и позвали меня, чтобы показать, - говорит настоятель храма Владимир Царик, 48 лет. - Думаю, эти вещи остались со старой церкви, сгоревшей в 1915 году. Новую построили через три года. С тех пор капитальный ремонт никто не проводил. Вот только мы взялись.

Возможно в годы Первой мировой войны эти предметы кто-то спрятал, чтобы их не повредили. Фигуры скорее всего стояли в церкви, а распятие могло быть снаружи.

Ученые предполагают, что найденные фигуры могут принадлежать последователям галицкого скульптора Иона Пинзеля, который жил в XVIII в. Артефакты отдадут на реставрацию.