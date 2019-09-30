Нашли могилу автора песни "Гей, соколи"

В селе Махновке Козятинского района на Винниччине нашли могилу поэта и композитора Тимка Падуры. Творил в начале 1830-х. Известен польско-украинской песней "Гей, соколи". Ее часто ошибочно называют народной. Переводил стихотворения Адама Мицкевича. Произведением всей жизни считал стихотворную "Историю Украины", которую не успел дописать.

В честь поэта в Махновке провели фестиваль "Гей, соколи", создали Культурно-туристический центр.

— Тимку Падуру не принимали ни поляки, ни украинцы, — рассказывает краевед 66-летний Николай Купчик. — Конкретной профессии или дела в жизни не имел. Издал сборник своих песен за чужие деньги. Пока их вез, раздарил. Часть намокла под дождем. Был замешан в любовных интригах, за что попал в тюрьму. Друзья выкупили его, спасли от ссылки. Родился в Ильинцах Винницкой области. Последние годы провел в Махновке.

Николай Купчик три года искал место захоронения поэта.

— На надгробной плите Падуры жгли листья, складывали кладбищенский мусор. Полметра земли сняли, пока добрались до могилы.

Поэт выступал против российского угнетения Украины и Польши. При СССР такие личности пытались стереть из народной памяти. Я написал книгу "Тропами Тимки Падуры". В нее вошло 15 песен. Их впервые за 150 лет спели на фестивале. Оригиналы текстов с нотами отыскали в областной научной библиотеке — там сохранился экземпляр из подмокшего тиража. Свои песни он писал на украинском и польском. Думаю, "Гей, соколи" списал с романса "Ехал казак за Дунай" Семена Климовского.

На фестиваль представители польской диаспоры Волыни привезли оружие XVI–XVII вв. Организовали выставки, выступили фольклорные коллективы, этно-рок группы.

На открытие Центра Тимки Падуры и проведение фестиваля потратили 1,4 млн грн.