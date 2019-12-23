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вторник, 24 декабря 2019 06:00

Над могилами погибших воинов будут ставить флаги

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523 кладбища в Украине имеют военные сектора для захоронения украинских бойцов, погибших на войне с Россией. На начало декабря здесь покоятся 1636 воинов.

Сектора с наибольшим количеством могил военных расположены в Днипре — 362, Запорожье — 146 и Киеве — 88.

Эта территория должна быть отделена от остальных захоронений дорожками или зелеными насаждениями.

— Также иметь достаточное расстояние между захоронениями и место для сооружения общего монумента павшим воинам, установка мачты для государственного флага, — говорят в Институте национальной памяти.

Также погибших хоронят на обычных секторах кладбищ. На могилах рекомендуют устанавливать типовое надгробие, разработанное в институте.

Автор: Руслан ГРИШКО
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