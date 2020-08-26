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четверг, 27 августа 2020 00:40

Начнут работать более жесткие требования к банкам

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С 1 сентября в Украине повысится зарплата медработников, изменятся правила пересечения границы с Беларусью, усилится контроль за банками, истечет срок подачи документов для смены места голосования на выборах осенью.

До 5 тыс. грн вырастет минимальная зарплата. Благодаря этому автоматически поднимутся минимальные пенсии для почти 1,5 млн человек. Сейчас получают по 1889 грн. Будут 2 тыс грн.

Почти 133 тыс. врачей в среднем будут иметь на 3,5 тыс грн большие зарплаты. Около 247 тыс. специалистов с высшим медицинским образованием получат повышение на 2361 грн. Выплата младшему медперсоналу вырастет почти на 1,2 тыс. грн.

- Уже выделили необходимый финансовый ресурс для увеличения выплат, - говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 45 лет. - Это системное решение, чтобы дальше двигаться к высокому уровню зарплат в медицине.

10 сентября заканчивается прием документов от желающих проголосовать на местных выборах 25 октября не по месту регистрации.

В Украине почти 5,5 млн человек живут не там, где прописаны. Для изменения места голосования должны подать заявления в ближайший отдел ведения Государственного реестра избирателей. Обращение можно оформить в электронном формате через кабинет избирателя на сайте drv.gov.ua или принести самостоятельно. При себе необходимо иметь паспорт.

Запрос на смену избирательного адреса будут рассматривать до 15 дней. Ответ поступит по электронной или обычной почте. В случае положительного решения, до 20 октября следует проверить себя в избирательных списках и узнать номер избирательного участка для голосования.

С сентября в Киеве заработает "социальное такси" для детей с инвалидностью. Их будут возить машины с пандусами, креплениями для колясок.

- Около восьми тысяч киевлян нуждаются в такой специализированной перевозке, - говорит заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда, 40 лет. - Такси позволит родителям и их детям с инвалидностью добираться до нужных мест.

В Украине почти 2,6 млн инвалидов.

- Таксисты должны быть обучены поведению с такими клиентами. Должны встретить человека, помочь сесть,- говорит 52-летняя Оксана Потимко из общественного объединения "Украинский союз инвалидов". - За последние годы страна значительно продвинулась в плане заботы о людях с инвалидностью. Однако работать есть над чем. Необходимые ровные тротуары, адаптированные книги, кинотеатры. Каждое кафе или учреждение должно быть готово к приему клиента с недостатками.

С 1 сентября украинцев в Беларусь будут пропускать по загранпаспортам. До сих пор ездили по внутренним. Изменения инициировала Госпогранслужба Украины. Зарубежные документы труднее подделать и легче восстановить в случае потери в другой стране, объяснили.

Изменение правил не затронет жителей приграничных территорий. Смогут в дальнейшем ездить в Беларусь по внутреннему паспорту. Для белорусов правила въезда в Украину менять не будут.

- Надо прописать облегченные условия для приезда к нам. Особенно, из-за напряженной ситуации в их стране, - говорит президент Украины Владимир Зеленский, 42 года.

С началом осени начнут работать более жесткие требования к банкам. Их заставят предоставлять клиентам правильную информацию об остатке средств на счетах и заранее сообщать об изменении кредитного лимита.

- Некоторые учреждения вводят пользователей в заблуждение, когда присылают данные об остатке денег. Потому что указывают общую сумму: собственные средства и кредитный лимит. В результате люди могут воспользоваться кредитными деньгами даже не осознавая этого. Потом должны будут возвращать долг и платить проценты, - говорят в Национальном банке.

По новым правилам финучреждения должны в уведомлении отдельно указывать сумму, которую имеет клиент и кредитные деньги.

Автор: Анна ОРЕЛ
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