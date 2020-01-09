Начнет работать программа медицинских гарантий

Программа медицинских гарантий для населения начнет работать в апреле этого года. На нее из бюджета выделили 72 млрд грн. Шесть видов помощи будут предоставлять бесплатно — первичную, специализированную, амбулаторную, госпитальную, паллиативную и реабилитационную.

Программу запустят в рамках второго этапа медицинской реформы. Больницы, которые заключат договора с Национальной службой здоровья Украины, будут получать от нее средства. Суммы будут зависеть от количества пациентов, которым там предоставили помощь.

Для этого медицинские учреждения должны быть компьютеризированы и оснащены новым оборудованием.

— В области здравоохранения правительство определило амбициозные цели. Впервые они человекоцентричные, - говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет. — Важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в больницах и имели доступ к гарантированным государством услугам.

По повышенным тарифам НСЗУ будет компенсировать медучреждениям лечение инсультов и инфарктов. Также будет больше платить за роды и раннюю диагностику рака.

Помощь будут предоставлять бесплатно по направлению семейного врача или педиатра, с которым у пациентов подписаны декларации. Без него безвозмездно будут лечить при неотложных состояниях.