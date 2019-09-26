Начали строить мост в Станице Луганской

24 сентября Украина начала строить временный мост через реку Северский Донец в городе Станица Луганская Луганской области. По нему проходит единственный маршрут контрольно-пропускного пункта, который объединяет свободную Украину и оккупированные территории.

Войска на километр от моста в обе стороны развели 26 июня. С тех пор сооружение пытаются восстановить. Ежедневно по нему переходят более 10 тыс. человек.

Работы у моста выполняют представители ООО "Укртрансмост", три пиротехнические группы спасателей и работники райавтодора. Они собрали металлическую опору временного моста и укладывают настил на пешеходную часть.

- Недалеко от моста российско-оккупационные войска и их наемники начали сжигать ветви деревьев, автомобильные шины и мусор. В связи с возможным нахождением взрывоопасных предметов это может спровоцировать взрыв, - говорит 53-летний Юрий Золкин, глава Станично-Луганской военной администрации.

Боевики на своей стороне не проводят ремонтные работ. На мосту дежурят люди в военной форме российского образца, но без оружия.

Закончить ремонт обещают к концу октября.