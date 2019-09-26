Начали строить мост в Станице Луганской

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4 Просмотров: 2043
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1809
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 702
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6399
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9306
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2340
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3204
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3636
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
4
6
3
4
3
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 180
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 279
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5841
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5454
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 207
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
пятница, 27 сентября 2019 07:55

Начали строить мост в Станице Луганской

  Комментировать
 

24 сентября Украина начала строить временный мост через реку Северский Донец в городе Станица Луганская Луганской области. По нему проходит единственный маршрут контрольно-пропускного пункта, который объединяет свободную Украину и оккупированные территории.

Войска на километр от моста в обе стороны развели 26 июня. С тех пор сооружение пытаются восстановить. Ежедневно по нему переходят более 10 тыс. человек.

Работы у моста выполняют представители ООО "Укртрансмост", три пиротехнические группы спасателей и работники райавтодора. Они собрали металлическую опору временного моста и укладывают настил на пешеходную часть.

- Недалеко от моста российско-оккупационные войска и их наемники начали сжигать ветви деревьев, автомобильные шины и мусор. В связи с возможным нахождением взрывоопасных предметов это может спровоцировать взрыв, - говорит 53-летний Юрий Золкин, глава Станично-Луганской военной администрации.

Боевики на своей стороне не проводят ремонтные работ. На мосту дежурят люди в военной форме российского образца, но без оружия.

Закончить ремонт обещают к концу октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начали строить мост в Станице Луганской». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 14076
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар Просмотров: 13518
Назвали курс доллара на конец года
Назвали курс доллара на конец года Просмотров: 12627
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
12
 Просмотров: 11333
Все в стране прекратят финансировать, а пенсии и дальше выплачивать - Новак
Все в стране прекратят финансировать, а пенсии и дальше выплачивать - Новак
 Просмотров: 10638
Украина
"Документация ведется на русском"
"Документация ведется на русском" Просмотров: 36
Сгорел склад боеприпасов оккупантов
Сгорел склад боеприпасов оккупантов Просмотров: 90
Октябрь будет сухой
Октябрь будет сухой Просмотров: 45
Украина предложила поделить Азовское море
Украина предложила поделить Азовское море
Девять тысяч мужчин заберут служить
Девять тысяч мужчин заберут служить Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
4
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
Голосов: 541
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua