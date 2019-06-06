На станциях метро установят туалеты

С 1 сентября на каждой станции столичного метро начнут обустраивать туалеты. Этого требуют новые государственно-строительные нормы.

- Туалеты разместят на входе и выходе, - говорит 47-летний Лев Парцхаладзе, заместитель министра регионального развития. - Это технически возможно и удобно для людей. В Украине туалеты уже есть в харьковской подземке. В Европе работают давно на всех станциях.

Будут обустраивать при реконструкции старых остановок и строительстве новых. Первыми санузлы появятся на станциях будущей ветки метро на Виноградарь в Киеве. Она будет стоить 6 млрд грн.

Если туалеты невозможно установить на входе или выходе, их будут проектировать в ближайшем удобном месте. Дополнительно - для людей с ограниченными возможностями.

- Пока не знаем стоимости установки туалетов в метро, - говорит Наталья Макогон, начальник информационного центра столичного метрополитена. - Вопрос о цене будет решаться на месте. На оборудование всех станций уйдет несколько лет.