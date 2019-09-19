На оккупированном Донбассе пересчитают людей

С 1 по 14 октября боевики проведут перепись населения в оккупированной части Донецкой области. С 4 по 18 октября это будут делать на оккупированной Луганщине.

— Будут спрашивать пол, возраст, дату рождения, место регистрации, национальность, образование, владение языками, где беру деньги на еду и оплату коммунальных, — рассказывает 43-летний Анатолий Марченко из Донецка. — Женщины должны сказать за всех своих детей. Будут и личные вопросы: влияние конфликта на жизнь, кто виноват в конфликте на Донбассе, отношение к гражданству ДНР.

В письме будет 33 вопроса. Фамилии, имена и отчества жителей указывать не будут.

- Если у тебя есть дети, отвечаешь за них в анкете. Подпись ставить не нужно, — говорит 58-летняя Раиса Николаевна из оккупированной Макеевки Донецкой области. — Паспорт при этом не надо.

Перепись оплатят из бюджета России.

— От планов Кремля зависит, что напишут в результатах, — говорит политолог Олег Саакян, 24 года. — Точно увидим завышенные цифры, искаженные в выгодную для России сторону. Чтобы на переговорах рассказывать, что на оккупированной части Донбасса живет много людей, много выехало на подконтрольные территории, но вернулись "из-за невыносимости жизни". Тех, кто во время переписи не был на месте, сочтут переселенцами. У таких могут отобрать квартиры под предлогом — "кто-то бросил нас в трудное время, а кому-то жить негде".