На месте свалки построили электростанцию

В селе Теребля Тячевского района на Закарпатье построили солнечную электростанцию. Имеет мощность 10 мВт, занимает площадь 20 га.

- Состоит из 44 тысяч панелей, пяти трансформаторов и 198 инверторов, которые поставляют произведенную электроэнергию в общую сеть, - говорит директор станции Иван Бокоч.

На станции работают 13 местных: директор, главный инженер, технические работники, охранники. Предприятие платит налоги, в том числе и за аренду земли. Способствует бесперебойному электроснабжению 35 сел и поселков в рамках Тячевского, Хустского и Межгорского районов в долине реки Теребля.

- Раньше на эту территорию свозили мусор из соседнего села, - рассказывает председатель села Теребля 29-летний Руслан Янчий. - Со строительством станции свалку ликвидировали. От электростанции в местный бюджет поступают деньги. В прошлом году инвестор - предприятие "Гелиос Стратегия" из Днипра - перечислило 1,31 миллиона гривен.