На автомобили хотят ввести новый налог

 
Ексклюзивы
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 234
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 594
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 891
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
3 Просмотров: 486
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 342
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
1 Просмотров: 747
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 216
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 864
Фото
Все фото
3
3
4
5
4
В позицию Александра Луцика попала ракета
В позицию Александра Луцика попала ракета
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
За неделю погибли четыре воина
За неделю погибли четыре воина
На Донбассе бои продолжаются по всему фронту
На Донбассе бои продолжаются по всему фронту
Боевики расстреляли саперов
Боевики расстреляли саперов
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1089
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 936
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1962
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 135
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 06:31

На автомобили хотят ввести новый налог

  Комментировать

В Министерстве финансов хотят ввести налог на машины стоимостью более 1,2 млн грн. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте.

Предлагают в течение пяти лет взимать с владельцев по 25 тыс. грн каждые 12 месяцев.

- К этому можно относиться только отрицательно. Во времена Советского Союза автомобиль был роскошью. Сейчас это средство передвижения, которое опять хотят превратить в роскошь, - говорит финансовый аналитик Алексей Лупоносов, 40 лет. - Этот налог будут взимать с уже налогооблагаемой стоимости машины. Например, автомобиль "Чери" заходит в Украину с ценой 12 тысяч долларов. Из-за большого соборае для конечного потребителя он будет стоить 23 тысячи. Покупая новую машину, вы уже отдаете много налогов.

Сейчас транспортный налог применяют к автомобилям стоимостью более 2,25 млн грн.

- Машины ценой более миллиона гривен - не роскошные средства передвижения. Это авто класса C или D. В Евросоюзе их считают средним классом, - говорит Лупоносов. - Увеличение акциза на такие машины - признак того, что в Украине начинают искать альтернативные пути поступления в бюджет. Однако, чем больше облагать налогом рынок автомобилей, тем меньше результата из этого будет. Сейчас средний возраст подержанных машин в Украине - 20 лет.

Автор: Алена ЛИЩУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На автомобили хотят ввести новый налог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 11025
(PR)
(PR) Просмотров: 7488
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 6885
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6840
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 5499
Украина
Вымерзнут черешни, вишни и абрикосы
Вымерзнут черешни, вишни и абрикосы Просмотров: 36
Возле села массово вырубают лес
Возле села массово вырубают лес Просмотров: 27
В Черное море зашел военный корабль Соединенных Штатов Америки
В Черное море зашел военный корабль Соединенных Штатов Америки Просмотров: 9
Православная церковь вернет себе украинские лавры
Православная церковь вернет себе украинские лавры Просмотров: 9
Донбассцы бегут из оккупации
Донбассцы бегут из оккупации Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
3
Летом газ для населения не подешевеет
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
Голосов: 528
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть