На автомобили хотят ввести новый налог

В Министерстве финансов хотят ввести налог на машины стоимостью более 1,2 млн грн. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте.

Предлагают в течение пяти лет взимать с владельцев по 25 тыс. грн каждые 12 месяцев.

- К этому можно относиться только отрицательно. Во времена Советского Союза автомобиль был роскошью. Сейчас это средство передвижения, которое опять хотят превратить в роскошь, - говорит финансовый аналитик Алексей Лупоносов, 40 лет. - Этот налог будут взимать с уже налогооблагаемой стоимости машины. Например, автомобиль "Чери" заходит в Украину с ценой 12 тысяч долларов. Из-за большого соборае для конечного потребителя он будет стоить 23 тысячи. Покупая новую машину, вы уже отдаете много налогов.

Сейчас транспортный налог применяют к автомобилям стоимостью более 2,25 млн грн.

- Машины ценой более миллиона гривен - не роскошные средства передвижения. Это авто класса C или D. В Евросоюзе их считают средним классом, - говорит Лупоносов. - Увеличение акциза на такие машины - признак того, что в Украине начинают искать альтернативные пути поступления в бюджет. Однако, чем больше облагать налогом рынок автомобилей, тем меньше результата из этого будет. Сейчас средний возраст подержанных машин в Украине - 20 лет.