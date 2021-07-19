Битва у пирамид закончилась поражением защитников

После взятия Каира Наполеон разместил в городах и поселках Египта французские гарнизоны. фото: The Yorck Project

Во время Египетского похода Наполеона 21 июля 1798-го состоялась битва у пирамид.

В июле войска Наполеона Бонапарта начали захват Египта. Хотели превратить его в французский плацдарм для дальнейшей экспансии в Азию и ослабление Великобритании. В состав экспедиционной армии вошло 24 тыс. пехотинцев, 4 тыс. кавалеристов и 300 лошадей, 8 рот саперов, минеров и рабочих. В общем всего 32300 человек в составе 5 дивизий на 309 судах.

В экспедиции также приняли участие около 100 ученых, исследователей, инженеров, техников и художников, которые должны были изучать древнюю историю Египта.

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Навстречу выступил османский губернатор Египта Мурад-бей с флотилией из 60 судов, из которых только 25 были вооружены. Его разбили. Наполеон подошел к египетским пирамидам в Гизе. Втрое больше армия мамелюков потерпела полное поражение и отступила частично в Сирию и в Верхний Египет.

После взятия Каира Наполеон разместил в городах и поселках Египта французские гарнизоны. Вскоре он случайно узнал, что войска Второй антифранцузской коалиции отвоевали Италию и подступили к границам Франции. 1799-го отплыл во Францию.

За два года английские и османские войска постепенно отвоевывали Египет. Французы эвакуированы из Египта на английских кораблях. В результате экспедиции собрана и вывезена в Европу огромное количество египетских памятников.

Император Франции Наполеон отменил Инквизицию в Испании 4 декабря 1808-го. Это стало началом конца власти жестокого карательного органа церкви в Европе. Их камеры для пыток проявляли под церквями. Наполеон отменил инквизицию, но с падением империи 1814 она была восстановлена. После вмешательства папы деятельность испанской инквизиции было окончательно остановлено.