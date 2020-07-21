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вторник, 21 июля 2020 11:49

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

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На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг
Корабль "Разительный" преследует СКР-112 Фото: wikipedia

Сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг и перешел на сторону ВМС Украины 21 июля 1992 года. Совершил рейд из Крыма в Одессу, преследуемый 4 кораблями и 2 самолетами.

Командовал сторожевиком капитан-лейтенант Сергей Настенко. Свой поступок команда из 80 человек объяснила невозможностью дальнейшего прохождения службы. Моряки терпели постоянные притеснения и унижения от командования флота из-за присяги на верность народу Украины. Также непонятным был вопрос разделения флота между Россией и Украиной.

По воспоминаниям участников события, преследование СКР-112 другими кораблями началось сразу после выхода из озера Донузлав и продолжалось более 8 часов.Со штаба ЧФ пришел приказ во что бы то ни стало остановить и вернуть мятежный корабль на место базирования, но акцию поддержал командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Борис Кожин. Он позвонил в штаб с просьбой разрешить кораблю идти в Одессу на что получил отказ и угрозы применить оружие. С обеих сторон в небо было поднято несколько самолетов.

Чтобы остановить украинский корабль применили артустановку АК-230, однако в корпус не целились. Команда СКР-112 на провокации не отвечала. Уже после часа дня к сопровождению корабля присоединился пограничный катер Украины. Тогда же из Одессы навстречу вышли пограничные корабли и вылетел истребитель Су-27.

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В 17:00 украинское судно догнали корабль ЧФ "Разительный" и ракетный катер РК-260, которые начали опасное сближение для высадки группы захвата, однако попытки оказались тщетными из-за удачного маневрирования сторожевика. Была поднята боевая тривога. Впоследствии командование кораблей договорилось о переговорах, которые, с разрешения штаба, завершились остановкой преследования. Уже в 18:50 СКР-112 прибыл в конечный пункт назначения.

СКР-112 стал первым боевым кораблем ВМС Украины. Уже летом 1996 года, несмотря на предложения общественности превратить его в музей Военно-Морских сил, по приказу минобороны корабль был порезан на металлолом.

После развала СССР в Киеве не знали, что делать с Черноморским флотом. Главный штаб ВМС России смог склонить на свою сторону большую часть личного состава флота. Командующий флотом Игорь Касатонов отдал распоряжение не принимать присягу на верность народу Украины, пока руководства государств не договорятся окончательно, кому принадлежит ЧФ.

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Дата
21
июля

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

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