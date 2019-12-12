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пятница, 13 декабря 2019 06:45

"Мы с поляками только соседи. Коллегами никогда не будем"

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— Здесь около 50 домов и 320 жителей. Семь семей — украинские. С приходом к власти в Польше партии "Право и справедливость" в 2015 году нас стараются запугать, чтобы не сильно себя показывали. А вы в Украине полякам все позволяете, — говорит 55-летний Богдан из польского села Млыны Подкарпатского воеводства, недалеко от украинской границы. Стоит у могилы греко-католического священника Михаила Вербицкого — автора музыки украинского гимна.

7 декабря в селе почтили память отца. Прошло 149 лет со дня его смерти. На панихиду приехали почти 300 человек, 110 — из Украины. Остальные — из окрестных сел. Многие держат украинские флаги. Толпа охраняют две полицейские машины.

Млыны похожи на хутор, дома далеко друг от друга. На улицах пусто. Работают два торговых центра — "Зал Львовский" и "Зал Киевский". Там всего несколько магазинов. Остальные помещения пустые.

У могилы Михаила Вербицкого церковь Покрова Богородицы, где он служил последние 14 лет. Сейчас это костел, но иногда проводятся греко-католические службы.

- Лет 15-20 тому назад здесь были потасовки с поляками. Но с годами они успокоились, — говорит 59-летний Михаил. Был сельским головой Млынов до февраля 2018-го. — Меня бы снова выбрали, но поехал на заработки. Это село умирает — старые уходят, молодежь отправляется в большие города. Нет никаких перспектив. Было бы спокойно в Украине и большее движение через границу, то здесь работали бы торговые центры. 40 гектаров выкупили у соседней Корчевы для этого. Но после начала войны в Украине проекты заморозили.

Панихида длится полчаса. Люди садятся в машины и три автобуса. Едут домой.

- Поляки, как москали. Два одинаковых народа в своем отношении к нам. Колонисты наших земель, — говорит местный украинец 63-летний Славик. — Мы с поляками только соседи. Коллегами не будем. Украина должна стать на ноги, чтобы защищать здесь своих людей.

Почтение памяти Михаила Вербицкого организуют общественные организации Закерзонья — этнических украинских территорий, которые после Второй мировой войны вошли в состав Польши. Ездят в Млыны с 1990-го — в день рождения и смерти священника. Посещают и село Яворник-Русский недалеко от Перемышля, где Вербицкий родился.

В 2015-2017 годах на востоке Польши зафиксировали 15 актов вандализма против украинских могил, преимущественно членов Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов. В соседней стране их называют виновными в уничтожении поляков в 1940-х.

За вандализм никто не наказан. Местные власти запрещают восстанавливать памятники, говорят в Млынах.

— Отношение к нам зависит от того, какую пропаганду ведет местная власть и ксендз. Если добрый отец, то и местные хорошо относятся, а если нет, то плохо, - говорит 60-летний Владимир. — Могилы разрушали не здешние люди. Им безразлично. Это приезжали националисты из Перемышля или Варшавы.

— У нас не только могилы разрушают. Стираются следы украинского присутствия. Как будто мы здесь никогда не жили. Это сознательная политика Варшавы, — добавляет местный житель Юрий, 53 года.

Михаил Вербицкий родился 4 марта 1815-го в Яворнике-Русском. Потерял отца в 10 лет. Мать во второй раз вышла замуж и отказалась от сына.

Михаилом Вербицким и его братом занимался родственник Иван Снигурский, который служил в украинской греко-католической церкви. Основал музыкальную школу, где учился будущий автор музыки гимна Украины.

В 1850 году Михаил Вербицкий окончил Львовскую семинарию и стал священником. В 1863-м написал музыку к гимну Украины. Умер через семь лет от рака языка.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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