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четверг, 27 августа 2020 05:41

"Мы не хотим никому повиноваться — но часто не хотим никого слушать"

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Независимой Украине 29 лет. А на самом деле, значительно больше.

Страна не появилась ниоткуда. Мы помним борьбу украинских повстанцев, диссидентов и политзаключенных времен СССР. О стремлении к свободе и попытках восстановления независимости. О "кровавых землях", в которые нашу страну превратили режимы нацистского и коммунистического тоталитаризма. Помним о независимости 1917-1921 годов, без которой не было бы нынешней Украины. И об усилиях кирилло–мефодиевцев в середине XIX века, о восстании Мазепы, государственности Войска Запорожского XVII-XVIII веков. О Великом Княжестве Литовском, о Киевской Руси.

В нашей истории главной ценностью была свобода. Стремление к свободе от принуждения, от насилия, от оскорбления достоинства. Свободе от царя, фюрера, вождя или генсека. Украина дышит свободой. Это ее кислород.

Но каждая ценность имеет свою тень. Тень нашей свободы — наш анархизм. Мы не хотим никому повиноваться, но часто не хотим никого слушать. Не хотим приказов, но часто не хотим советов. Не хотим муштры, но часто не хотим объединения и командного действия.

Свобода без ответственности - это анархия. Ответственность без свободы - это рабство.

В обществе усиливаются анархические тенденции. Сообщества раскалываются и мельчают. Ненависть к тем, кто вчера стоял с тобой по одну сторону баррикады, становится слишком распространенной эмоцией. У нас много лидеров, но мало командных игроков. Много атаманов, но мало тех, кто имеет чувство сообщества. Мы не подбираем слова, и употребляем слово "враг" там, где можно было бы ограничиться "оппонентом".

Наш враг - в Кремле. Он действует извне и через откровенно пророссийские силы внутри Украины. Но не стоит искать его среди своих соседей и побратимов, или даже среди оппонентов. Нашим дрязгам мы можем противопоставить только общую ответственность: за свою жизнь, за будущее детей и внуков, за народ и за свою страну.

Независимой Украине 29 лет. А на самом деле, значительно больше. Эта история может научить нас не повторять ошибки. Украинцы умеют быть не только анархичными, но и солидарными. Наши Майданы нас этому научили.

Инициативная группа " Первого декабря":

Александра Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив

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Дата
27
августа

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