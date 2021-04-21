"Мы давно готовы бить Россию"

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. В 100-километровой зоне от границы находится от 90 до 150 тыс. военных - больше всего с начала российско-украинской войны.

В зоне проведения операции Объединенных сил ситуация обостряется. Путинские наемники ежедневно нарушают режим полного прекращения огня, который сами же гарантировали с 27 июля 2020 года. С тех пор открывали огонь более 4 тыс. раз, убили 35 украинских защитников, 85 получили ранения.

В то же время наемники убивают и гражданских. С начала перемирия погибли 12 мирных жителей, ранены 36. Боевики палят по ним, чтобы снимать пропагандистские видео и зомбировать население России на агрессию против Украины.

Горячей ситуация остается возле оккупированной Горловки Донецкой области и в Приазовье.

- Не понимаю, почему в тылу паникуют, - рассказывает 30-летний Тарас, офицер бригады на передовой. - Звонят, говорят: "Украину окружила русская армия, будет война". А мы здесь семь лет воюем. И эту армию вижу в бинокль каждый день. И воевать с ними научились, готовы бить их давно.

Говорит, что на обстрелы путинских наемников украинская армия отвечает мощнее.

- Было затишье зимой, когда шли переговоры в Минске, - продолжает Тарас. - Но сейчас переговоры на паузе, мы снова воюем.

Наибольшей угрозой называет российских снайперов. Они имеют дальнобойные винтовки, современные оптические прицелы. Убивают коварно.

- Иногда слышим звук передвижения тяжелой техники, - говорит Алексей Валерьевич, сержант из бригады, которая держит оборону на передовой. - Это русские укрепляют блиндажи. Но именно против нас скопления войск нет.

С начала года наемники получили из России новые современные противопехотные ПОМ-2 "Отек". Их использование запрещает Оттавская конвенция, однако россияне испытали их в Сирии.

Мины ПОМ-2 "Отек" наемники устанавливают дистанционно. 19 апреля забросали ими поселок Жованка Бахмутского района Донецкой области. Боеприпасы упали во двор гражданских. Украинские военные уничтожили мины выстрелами из автоматического оружия. Неделей ранее такую ​​обезвредила собака 10-й горно-штурмовой бригады.