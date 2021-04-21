"Мы давно готовы бить Россию"

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. В 100-километровой зоне от границы находится от 90 до 150 тыс. военных - больше всего с начала российско-украинской войны.
В зоне проведения операции Объединенных сил ситуация обостряется. Путинские наемники ежедневно нарушают режим полного прекращения огня, который сами же гарантировали с 27 июля 2020 года. С тех пор открывали огонь более 4 тыс. раз, убили 35 украинских защитников, 85 получили ранения.
В то же время наемники убивают и гражданских. С начала перемирия погибли 12 мирных жителей, ранены 36. Боевики палят по ним, чтобы снимать пропагандистские видео и зомбировать население России на агрессию против Украины.
Горячей ситуация остается возле оккупированной Горловки Донецкой области и в Приазовье.
- Не понимаю, почему в тылу паникуют, - рассказывает 30-летний Тарас, офицер бригады на передовой. - Звонят, говорят: "Украину окружила русская армия, будет война". А мы здесь семь лет воюем. И эту армию вижу в бинокль каждый день. И воевать с ними научились, готовы бить их давно.
Говорит, что на обстрелы путинских наемников украинская армия отвечает мощнее.
- Было затишье зимой, когда шли переговоры в Минске, - продолжает Тарас. - Но сейчас переговоры на паузе, мы снова воюем.
Наибольшей угрозой называет российских снайперов. Они имеют дальнобойные винтовки, современные оптические прицелы. Убивают коварно.
- Иногда слышим звук передвижения тяжелой техники, - говорит Алексей Валерьевич, сержант из бригады, которая держит оборону на передовой. - Это русские укрепляют блиндажи. Но именно против нас скопления войск нет.
С начала года наемники получили из России новые современные противопехотные ПОМ-2 "Отек". Их использование запрещает Оттавская конвенция, однако россияне испытали их в Сирии.
Мины ПОМ-2 "Отек" наемники устанавливают дистанционно. 19 апреля забросали ими поселок Жованка Бахмутского района Донецкой области. Боеприпасы упали во двор гражданских. Украинские военные уничтожили мины выстрелами из автоматического оружия. Неделей ранее такую обезвредила собака 10-й горно-штурмовой бригады.
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