Можем потерять большинство рек

В прошлом году в Украине погибло все живое в 2140 прудах, озерах и реках. Рыба, лягушки, черепахи, бобры, утки исчезли из-за загрязнения воды, говорят в Национальном экологическом совете.

— Ежегодно в украинские водоемы сбрасывают почти 8 миллиардов кубометров сточных вод. Более 300 миллионов насыщены тяжелыми металлами, органическими и бактериологическими загрязнителями, — говорит председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, 64 года. — Все реки загрязнены. Их естественный баланс нарушен. Утратили способность к самоочищению.

Имеем почти 63 тысячи рек. Большинство обеспечивают потребности населения в воде, хотя они экологически опасны. В некоторых регионах питьевая вода не соответствует нормам на 70-80 процентов. Люди ее потребляют.

Какова ситуация с наибольшими реками?

— В Днепр попадают промышленные и коммунальные стоки. А в бассейнах Южного Буга и Днестра — повышенное содержание соединений марганца, меди, хрома, аммонийного азота. Загрязнение малых рек тоже опасно. Потому что вода потом попадает в крупные реки.

Водоемы загрязняются только отходами промышленности?

— Также в них попадают коммунальные стоки. Страдают и из-за застройки прибрежных полос и пойм, намыва берегов, возведения гидроэлектростанций.

Реки Украины превратились в каскад водохранилищ, которые регулирует человек. Под днепровскими водохранилищами затоплено 709,9 тысячи гектаров земель. Уничтожено более шести тысяч населенных пунктов, переселено более трех миллионов людей.

Почему никто не контролирует сброс отходов в реки?

— У нас отсутствует долицензионная проверка предприятий, работающих в сфере опасных отходов. "Однодневные" фирмы получают лицензии и начинают сбрасывать стоки в ближайшую реку.

Как еще вредим водоемам?

- Из-за хаотичной застройки берегов уничтожаем природные нерестилища рыбы, пойменные луга и проливы. На берегах сажают сельскохозяйственные культуры. Поэтому с атмосферными водами в реку попадают удобрения и грунт. Это обуславливает заиление и загрязнение водоемов, гибель рыбы.

Что будет через 5-10 лет, если ситуация не изменится?

— Остро встанет проблема качественной питьевой воды. Можем потерять большинство рек. Изменятся физические свойства и химический состав воды. Будет происходить систематическое отравление рыбы. Потеряем биологическое разнообразие.

Что делать?

- Надо внедрить в национальное законодательство Директивы Европейского Союза по охране и управлению водными ресурсами. Также принять Закон Украины "О запрете ввоза и реализации на территории Украины моющих средств на основе фосфатов". Провести инвентаризацию предприятий в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Обязательно подключить их к городским канализациям.

Должны наблюдать за состоянием рек, обновлять очистные сооружения, запретить строительство у земель водного фонда и усилить надзор за сбросами предприятий.