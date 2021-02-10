Морозы будут стоять до 20 февраля

С начала недели в Украине бушует непогода. Во всех регионах снегопады и дожди. Осложняют погодные условия порывы ветра и гололед.

В столице слой снега на улицах достигает 30 см. Спецтехника не успевает убирать дороги, образуются заторы. Автомобили из заносов извлекают бронетранспортерами, тракторами и полицейскими внедорожниками.

- Более 6,5 тысячи человек убирают город. Коммунальщики работают круглосуточно, - говорит 45-летний Петр Пантелеев, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Людей просят не выходить из дома без необходимости, отдавать предпочтение общественному транспорту, детей оставлять на дистанционном обучении.

На Львовщине объявили штормовое предупреждение, в аэропорту отменили рейсы. Открыли 100 пунктов обогрева.

- На машине возвращались с женой от родственников. Застряли. Вызвали подмогу, - рассказывает львовянин Виталий Гордиенко, 35 лет. - Пока ждали трактор, руки и губы посинели. Из сугроба нас вытащили через 3 часа. Вернулись обратно к родне. Переждем непогоду у них.

В Мукачево на Закарпатье мокрый снег и дожди затопили кладбище. Воду откачивали спасатели. Люди переживают, что испортится питьевая вода, появятся инфекции.

- Центральные дороги в нормальном состоянии, а тротуары - стекло, - говорит о ситуации в Черкассах Матвей Руденко, 30 лет. - На днях упал на проезжую часть, меня чуть не сбила машина. Получил сотрясение, вылетела коленная чашечка.

Непогода оставила без электричества 56 населенных пунктов в Одесской области.

Больше всего пострадали Белгород-Днестровский и Одесский районы. Электросети и деревья покрылись льдом. От перепадов температуры образуется ледяной дождь.

В Волынской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Черкасской и Ривненской областях из-за снегопада ограничили движение грузовиков. В местах отстоя вдоль дорог остановились более 3 тыс. фур. Для них устраивают палатки, где можно согреться и поесть.

- Начальник больше не принимает заказов. Боится отпускать машины в метель, - говорит водитель грузовика Александр Борисенко, 53 года. - Из-за снега видел кучу аварий и сам попал. На скользкой дороге легковушку занесло на встречку. Мне пришлось изворачиваться, съехал в кювет. Был пустой. Повезло, что машину не перевернуло. Вытаскивать фуру пришлось спецтехникой.

Такая погода продлится в Украине до 20 февраля.

- Ждем два циклона подряд. Первый будет менее активен. Второй, 12-13 февраля, - сильнее, - говорит синоптик Укргидрометцентра 47-летняя Наталья Голеня. - В западных и северных областях прогнозируем снегопады. В центральных и восточных - мокрый снег. На юге - дождь. Не обойдется без гололеда, налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. В большинстве областей будут метели. Значительно похолодает. Морозы будут по всей стране. Такая погода продержится до 20 февраля. С 15-го осадков будет меньше, но холоднее.