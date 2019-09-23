Минировальщика моста арестовали на два месяца

20 сентября минировальщика столичного моста Метро 36-летнего Алексея Белько отправили на два месяца в следственный изолятор. Однако может и выйти под 288 тыс. грн залога.

Алексей Белько 18 сентября перекрыл столичный мост Метро через Днепр. Угрожал взорвать. По тем, кто приблизится к нему, стрелял из карабина. Требовал остановить капитуляцию на Донбассе. Из-за его действий в столице возникли заторы на несколько десятков километров.

- Мы недовольны решением суда. Можно было прислушаться к людям, которые хотели взять Алексея на поруки. Это строгая мера пресечения, были основания применить более мягкие, - говорит Сергей Полищук, адвокат Белько.

Белько родился в поселке Форос в Крыму. Выехал с полуострова во время аннексии Крыма РФ. Три года воевал на Донбассе в 8-м полку спецназначения. Был руководителем радиостанции полевого узла связи воинской части в Броварах Киевской области. Два месяца назад разорвал контракт.

- Я фактически не имел средств на питание и жилье. Почти неделю жил в машине на заправках и пытался найти работу, - рассказывает на допросе Белько.

С ним развелась жена. Имеет 16-летнего сына, который живет в оккупированном Крыму.