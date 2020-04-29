Минимальная пенсия составит 2100 гривен

С мая базовая норма расходов на жилищно-коммунальные услуги вырастет с 15 до 20% от совокупного дохода домохозяйства. Соответствующее постановление Кабмин принял в прошлом году 20 октября. Принцип расчета субсидий не изменился. Определяется индивидуально — чем меньше доход домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку. Соответственно — большая субсидия.

- Фактически плата по счетам вырастет на треть, - говорит экс-вице-премьер 49-летний Павел Розенко. – В период карантина власть должна навести порядок с жилищно-коммунальным хозяйством. Для определенных категорий надо сделать серьезную скидку. Когда человек сидит дома, у него естественным образом растет потребление таких услуг. А власть никакой коррекции на это не делает.

Изменение процента расходов на коммунальные услуги будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами. Для них размер субсидии уменьшится.

В мае планируют провести индексацию пенсий. Выплаты автоматически пересчитают для 6,9 млн пенсионеров, сообщили в Министерстве социальной политики. Пенсии в среднем вырастут на 11%, или на 260 грн. Минимальная составит не менее 2100 грн для лиц, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 – у мужчин.

Вырастет пенсия по возрасту, выслуге лет, по инвалидности и потере кормильца. Не будут индексировать выплаты пенсионерам-госслужащим, людям, которые продолжают работать, тем, кто получает специальные пенсии – прокуроры, судьи. Также перерасчет не коснется граждан, которым пенсии назначили в 2019-2020 годах. И тех, кто получает социальную помощь вместо пенсии, потому что не хватает страхового стажа.

С 1 мая вступает в силу закон о жилищно-коммунальных услугах. Каждый дом должен определиться со способом управления.

– В наших платежках от семи до 10 коммунальных услуг. А в июне появится еще 12. Например, платеж за холодную воду разделят на четыре – собственно холодная вода, абонентская плата, то есть за то, что вам напечатали и прислали платежку, за поверку счетчика и отдельно – за его обслуживание. То же самое касается горячей воды и отопления. Или это будет в одной платежке отдельными строками, или вообще разными квитанциями, окончательно еще не решено. Но считать услуги отдельно будут с 1 мая этого года, – поясняет юрист по вопросам управления жильем 39-летняя Мария Осипчук.

Жителям многоэтажек важно понять, что коммунальные услуги – вода, свет, тепло – это отдельно. А управление домом – трубы, электросети, насосы, лифты, котельная, счетчики – совсем другое.