Медиков можно вызвать через мобильное приложение

На Тернопольщине заработало мобильное приложение "112: ua". Через него люди с инвалидностью смогут вызвать спасателей, полицию или медиков. Подобная программа - единственная в Украине.

- К нам обратилась сурдопереводчица, которая рассказала, что у людей с инвалидностью есть проблемы с вызовом служб, - говорит разработчик приложения Роман Лев, 33 года. - В программе предложили четыре вида вызовов. Для первого нужно разблокировать телефон и зажать клавишу громкости на 4 секунды. Это минимальное количество движений позволит передать диспетчеру местонахождение человека и личные данные, которые нужно внести при регистрации.

Второй вариант сигнала о помощи задействуется, если зайти в программу и выбрать тихий режим. Есть еще обычный, при котором программа звонит диспетчеру и передает информативную карточку человека. Еще один вариант обращения - пиктограмма вызова. Человек фотографирует событие, комментирует его и отсылает.

Все вызовы из приложения получает диспетчер службы по чрезвычайным ситуациям.

Пилотный проект реализовали спасатели совместно с Обществом лиц с инвалидностью на территории Тернопольской области.