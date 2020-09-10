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четверг, 10 сентября 2020 10:29

Войну начали называть мировой

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Войну начали называть мировой
Французские солдаты следят за перемещением врага. Фото: wikipedia

10 сентября 1918 года возник термин "Первая мировая война". Так конфликт, который называли Большой войной, Европейской, Всемирной, описал в своем дневнике британец Чарльз Репингтон.

Он работал военным корреспондентом газеты The Times. Имел хорошие связи с командованием британской армии и с самим главнокомандующим экспедиционными силами сэром Джоном Френчем. В конце 1914-го тот предоставил Репингтону разрешение отправиться на западный фронт, что другим репортерам было запрещено.

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Репингтон стал свидетелем неудачной атаки Антанты на позиции немецкой армии под Артуа во Франции в 1915 году. Своими глазами видел и другие битвы, получал ценную информацию о событиях в мире и своими статьями влиял на британскую военную политику.

Первой мировой войной конфликт прозвал неслучайно. Это должно было служить напоминанием, что в будущем возможна и Вторая.

В 1920 году Репингтон подготовил труд с одноименным названием, в котором описал события 1914-1917 годов, воспринятые через личный опыт. В книге также предсказал Вторую мировую войну.

Австро-Венгрия объявила войну Сербии 28 июля 1914-го. На стороне Сербии выступили страны Антанты, Австро-Венгрию поддержала Германия. Началась Первая мировая война. Завершилась она 11 ноября 1918 года капитуляцией Германии.

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Дата
10
сентября

Войну начали называть мировой

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