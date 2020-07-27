Война началась с выстрела студента

Страны-участницы потеряли более 10 млн человек убитыми солдат, около 12 млн убитыми мирных жителей. Фото Императорский музей войны

Австро-Венгрия объявила войну Сербии 28 июля 1914-го. На стороне Сербии выступили страны Антанты, Австро-Венгрию поддержала Германия Завершилась она 11 ноября 1918 капитуляцией Германии.

Формальным поводом к войне послужило убийство наследника австро-венгерского престола. В боснийской столице Сараево 19-летний студент Гаврила Принцип 28 июня 1914-го убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену. Первая пуля смертельно ранила эрцгерцога, вторая попала в живот его жене Софии.

23 июля Австро-Венгрия обвинила в организации убийства Сербию. Требовала допустить свою полицию на территорию страны. Сербское правительство не согласился на ультиматум и объявил военную мобилизацию. Через три дня набор в армию начала и Австро-Венгрия. 28 июля Сербия объявили войну. В течение недели в конфликт вмешались Россия, Франция, Германия и Бельгия, за ними - остальные европейские страны. Началась Первая мировая война.

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Значительная территория Украины оказалась в прифронтовой полосе, а в Королевстве Галичины и Владимирии, Герцогстве Буковина, Прикарпатье развернулись боевые действия. Украина стала центром территориальных посягательств со стороны Российской и Австро-Венгерской империй. Война негативно повлияла на хозяйство Украины, сократилось промышленное производство, часть территории пострадавшей от боевых действий. Результатом стало нарастание экономического кризиса и социального недовольства.

Страны-участницы потеряли более 10 млн человек убитыми солдат, около 12 млн убитыми мирных жителей, около 55 млн были ранены. Прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.

6 апреля 1917 США формально вступили в Первую мировую войну. Через два дня после того, как Сенат США 82 голосами против 6-ти поддержал решение президента Вудро Вильсона объявить войну Германии, палата представителей высказалась за это самое решение 373 против 50 голосов. Конгресс официально объявил войну Германской империи.