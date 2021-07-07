Массовая вакцинация начнется в конце июля

В конце июля во всех центрах массовой вакцинации от коронавируса появится американская вакцина "Пфайзер", которую в Украину завозят под названием "Комирнати". Вакцинироваться смогут все желающие. Сейчас в пунктах колют китайский препарат "Коронавак".

- Идет четвертый этап вакцинации. Вакцинируют людей с хроническими заболеваниями. В конце июля перейдем к пятому уровню. Уколы будут доступны всем, - говорит главный санитарный врач страны Игорь Кузин, 36 лет. - "Пфайзером", вероятно, будем вакцинировать и детей с хроническими заболеваниями. По назначению врача.

С начала кампании иммунизации, 24 февраля, Украина получила более 5 млн доз вакцин разных производителей. Кроме американского и китайского препаратов, граждан вакцинируют южнокорейской "Астразенекой". До конца года должно поступить еще 42 млн доз.

- В ближайшее время ожидаем пять миллионов "Коронавака", - говорит инфекционист Федор Лапий, 48 лет. - Получим и более двух миллионов препаратов от "Пфайзера" и "Модерны" (американская биотехнологическая компания пообещала поставить свою вакцину. - ГПУ). Вакцинация предотвратит тяжелое течение коронавируса. Легче перенесем следующую волну.

Часть украинцев отказываются вакцинироваться из-за врачей, добавляет Лапий:

- Люди задают много вопросов, а медики не дают ответа по незнанию. Нужно это исправлять. Есть недостатки и со стороны власти. Она не занимает крепкую государственную позицию. Хочется больше поддержки от церкви. Поскольку в группе риска пожилые люди. Церковь имеет на них сильное влияние.

Центры вакцинации в Украине открывали по европейской модели.

- Однако не можем все зарубежное перенять себе. Там больше возможностей. Например, в США американцев вакцинируют прямо в автомобиле. У нас это невозможно. Большинство народа машин не имеет, ездят транспортом, - говорит Федор Иванович.

2 июля в Винницкой области через 4 часа после вакцинации "Пфайзером" умер 47-летний мужчина. У него была ишемическая болезнь сердца.

- Прививку сделали в 13:45. В течение часа жалоб не было. А в пять вечера у мужчины появилась тошнота, потерял сознание. Реанимационные мероприятия не помогли, - говорят в Министерстве здравоохранения. - Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

В областном департаменте здравоохранения создали группу, которая будет расследовать случай. В компании "Пфайзер" не видят связи между вакцинацией и смертью.

На 7 июля все регионы находились в зеленой зоне карантина. Ежедневно в Украине фиксируют в среднем по 200-600 новых больных.

В автобусах и магазинах и областных центрах меньше людей, которые ездят в масках. Транспорт ходит переполненный.

- Так не должно быть. Вирус никуда не делся. В соседних странах началась очередная волна, которую вызвал индийский штамм "Дельта". Носить маски необходимо, - говорит министр здравоохранения 2014-го Олег Мусий, 56 лет. - Из-за такого подхода новая волна ковида вероятна в середине или конце июля.