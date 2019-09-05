- Автомобили в России значительно дешевле, нежели в Украине. На дорогах видны только ростовские номера и местные ДНРовские, - говорит 34-летний Владислав Борищук из Донецка. - На территории Российской Федерации есть заводы практически всех известных марок. Это удешевляет их стоимость.

Некоторые марки автомобилей на территории Украины выходят дороже, чем на неподконтрольной территории Донбасса.

- В Киеве за автомобиль "Нисан Тиида" 2010 года выпуска придется отдать 227 тыс. В Донецке - 126 тыс. Такая разница объясняется таможенными платежами, - добавляет Борищук. - На неподконтрольном Донбассе выплаты значительно ниже. Однако плюсы на этом заканчиваются. Машины с номерами ДНР невыездные в Украину и Европу. Могут выезжать только в ЛНР и Россию.

В ДНР в отдельном случае автомобилистам разрешили ездить с украинскими номерными знаками - когда автомобиль направляется для пересечения линии разграничения для выезда на подконтрольную Украине территорию.

- 1 августа 2018 года истек срок, когда все автомобили должны быть зарегистрированными: то есть получены республиканские документы и госномера. В противном случае сумма штрафа составляет до 192 гривен, - говорит 51-летний Александр Валерьевич из Донецка. - Транспортное средство временно задерживают и доставляют на специальную площадку. Она также платная - 1512 гривен с эвакуатором. Но местные, которые занимаются перевозками людей на украинскую территорию, договариваются с боевиками. Чтобы не трогали гаишники и на блокпостах, автомобилисты дают им взятку в виде пачки сигарет, пакета сока или 100 рублей (37,81 грн. - ГПУ).

На неподконтрольной территории Донецкой области стала популярна услуга "пригон авто из Европы". Машины везут из Польши и стран Балтии. Объявления об оформлении таких транспортных средств и предоставлении полных пакетов документов размещают на сайте бесплатных объявлений ОLХ.

- Пригон стоит 880 евро (24 тыс. грн. - ГПУ). Плюс сам автомобиль - около 100 тысяч гривен, - говорит Даниил Борисов, 25 лет. - Когда клиент подбирает машину, проводим осмотр и проверку транспорта на месте: кузова, контроль толщины лакокрасочного покрытия, диагностику двигателя, коробки передач, ходовой. Также проводим таможенное оформление транспортного средства. Предоставляем фото и видеоотчет. Можем пригнать грузовые автомобили. В рассрочку ничего не делаем.

Автомобильный транспорт на неподконтрольную территорию Донбасса также везут из Грузии на местных номерах.

- Выписывается генеральная доверенность, - говорит 35-летняя Нина Коваленко из Макеевки. - После ввоза авто оформляется временный ввоз, где грузинские номера заменяются на ДНРовские. Если покупатель решит выехать за границу, сможет получить назад грузинские номера.

После окончания срока действия временного ввоза необходимо пересечь границу, то есть выехать на нейтральную территорию, и вернуться.

- Еще можно сняться с грузинского учета и поставить авто на постоянный учет в ДНР. Оформляется договор купли-продажи, авто перегоняется через территорию РФ как реэкспорт, оплачивается авансовый платеж на транзит авто в сумме 5688 грн, - продолжает Коваленко.

С 2014 года автосалоны ДНР предлагают транспортные средства на местных номерах.

- У официального импортера "Ниссан" в Донецке и Луганске было сразу три дилерских центра, - говорит 32-летний Иван Червоный из Луганска. - Сейчас они все ограблены. Боевики в начале войны на нужды фронта брали внедорожники и автомобили премиум-класса, которые стоят около миллиона гривен. Главари рангом выше изымали авто для себя, некоторые из них продавали на черном рынке.

Больше всего авто из Грузии

На месте уцелевших автосалонов местные главари создали собственные магазины. Продают легковушки, внедорожники и спецтехнику.

- Практически весь товар - не новые. Более половины - из Грузии. Далее идет Россия, Польша, Литва, - говорит 36-летний Михаил Сорокин из Донецка. - Лучшие автомобили привозят из Америки. Состояние у них очень хорошее. Но они дороже, чем российские. Во время транспортировки могут быть небольшие царапины или вмятины. Такие авто могут быть в розыске.

- ЛНР и ДНР находятся вне правового поля. Правоохранительные органы не сотрудничают с Интерполом, не подключены к базе, - добавляет Сорокин. - Они даже не могут определить, какой автомобиль в розыске. Не исключено, что краденые автомобили в той же Грузии или России могут попадать сюда.

Автомобили на украинских номерах дороже, чем на местных. Продают транспортные средства жители оккупированных территорий в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и сайте "авто.риа".

Автомобиль "Ниссан Ноут" 2014 года на украинских номерах стоит 225 тыс. грн. В объявлении заявили, что готовы приехать на подконтрольную территорию Украины для показа покупателям транспорта.

- "Дэу Сенс" 2005 года продается за 88 тысяч на украинских номерах, - говорит 23-летний Богдан Борисов из города Зугрэс. Занимается ремонтами автомобилей. - Выгоднее брать транспортное средство на номерах ДНР. Например, "Ланос" будет стоить около 50 тысяч гривен. "Опель" 2003 года выпуска - около 80 тысяч гривен. Но надо требовать документы украинские и местные. Некоторые автомобилисты перерегистрируют украинские авто на ДНРовские, продают их по местным законам, а себе оставляют украинские документы. Надеются, что, когда придет Украина, они смогут вернуть их.