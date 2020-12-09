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четверг, 10 декабря 2020 00:06

Луганчан бросают в тюрьмы за критику российских наемников

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— Возле каждого подъезда бабушки обсуждают государственные дела Украины и России, — говорит 46-летняя Елена Малахова из оккупированного Харцызска Донецкой области. - Украину осуждают, потому что закрыла границы и лишила возможности брать вторую пенсию. Путина гудят, потому что довел их до нищеты. Но и хвалят, потому что Россию боятся в мире.

Жители оккупированных территорий не разговаривают о политике на работе, в быту или на улице. Не критикуют боевиков — за это можно попасть в подвал. Там бьют без объяснений.

Среди местных популярны доносы. О соседях сообщают в так называемое министерство государственной безопасности.

— Знакомый шесть лет не общается с отцом, — говорит 28-летний Иван из оккупированного Енакиево Донецкой области. — В 2014-м он учился в Мариуполе, поддерживал Революцию достоинства, демократию и справедливость. А отец стал сторонником наемников.

На оккупированных территориях люди удаляют с мобильных телефонов упоминания об Украине - фотографии, контакты, записи на украинском. Боевики могут просмотреть, на какие сайты заходил владелец. Если на украинские — задержат и будут допрашивать.

Бандиты из оккупированной Луганщины ввели уголовную ответственность за критику своих вожаков.

- Писать плохое о ЛНР нельзя даже в соцсетях, — говорит 37-летний Александр Верещагин из Луганска. - Такой закон приняли в прошлом году в декабре.

Боевики группировки ДНР не сажают в тюрьмы за критику. Бросают в подвалы и пытают.

— В Донецке говорить что-то плохое о боевиках можно разве что дома с близкими родственниками, — говорит дончанка 33-летняя Анна Ковалева. - И тихо. Потому что были случаи, что доносили соседи. У нас есть правило — хочешь сказать что-то плохое о России, то говори об Украине еще хуже. Все понимают, что Путин нас кинул. Потому что не присоединил к России.

Здесь работают местные мобильные операторы.

— Дозвониться до матери нереально, — говорит 31-летний Валерий Попов из Мариуполя Донецкой области. — Общаемся в телеграмме (социальная сеть. - ГПУ). Она ничего не говорит о жизни.

На оккупированных территориях с 2014-го действует цензура в интернете. Местных провайдеров обязали блокировать украинские и иностранные сайты. Под запрет попали более 130 украинских и зарубежных новостных ресурсов.

Ограничения распространяются на проведение мероприятий. В прошлом году боевики сорвали концерт памяти Кузьмы Скрябина в Донецке.

— Организаторам начали поступать угрозы, — рассказывает 22-летний Антон из Донецка. - Говорили, что их сдадут МГБ. Отменили, хотя концерт не имел ничего общего с политикой. Молодежь хотела попеть украинские песни.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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