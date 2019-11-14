Кубометр газа подорожал на 63 копейки

В ноябре природный газ для населения подорожал с 4272,76 до 4899 грн за тысячу кубометров. По такой цене Нафтогаз отпускает его облгазам. Те добавляют свой процент за транспортировку и обслуживание сетей. В каждом регионе они разные. Для конечного потребителя кубометр топлива подорожает в среднем на 63 коп.

В Европе и Украине традиционно газ дорожает зимой и дешевеет летом.

- В Европе газ для населения подорожал еще в октябре, - объясняет эксперт по энергетике Михаил Гончар, 56 лет. - Потому что топливо подорожало на рынках. В Украине же цены упали. Это связано с формулой, по которой определяют стоимость газа для населения. В ней указываются рыночные цены с отставанием в два месяца.

В Нафтогазе говорят, что это самая низкая цена за топливо в ноябре с 2016 года.

- Зимой цена на газ возрастет, но незначительно, - продолжает Михаил Гончар. - Будет зависеть от стоимости на европейском рынке, откуда мы частично транспортируем газ. Однако не исключено, что этой зимой импортировать топливо не будем вообще. Хватит собственной добычи и запасов в хранилищах (на 29 октября имеем 21,74 млрд куб. м газа. Такого количества хватает на весь отопительный сезон. - ГПУ). Это топливо будут использовать на нужды населения.

На зимнем отоплении сэкономят те семьи, которые в августе-сентябре закупили газ по летним ценам. Тогда Нафтогаз продавал его по фиксированной цене - 4874,42 грн за тысячу кубометров.

- Таких домохозяйств всего 55 тысяч. Совокупно приобрели около 67 млн кубометров. С точки зрения общего потребления, это - мизер, - убеждает эксперт. - Украинцы не доверяют Нафтогазу. Долгое время компании приписывали репутацию вымогателя. Хотя последние пять лет в стране не было перебоев с поставками газа. В следующем году уже больше потребителей будут покупать топливо заранее.

С 25 ноября 2015 года Украина не закупает природный газ в России. Поставляет его из Европы, где берет на независимых рынках. До конца ноября правительство планирует купить несколько танкеров сжиженного газа через польский терминал Свиноушче. Это топливо дороже собственной добычи, но позволит избежать дефицита.