Кредиты будут давать тем, кто имеет больше баллов

В Украине с 1 июля банкиры будут жестче проверять кредитные риски заемщиков по данным из реестра Национального банка. Сначала в тестовом режиме, а с 1 декабря это станет обязательным.

Что даст это нововведение?

- Для заемщиков с положительной кредитной историей и официальными доходами могут быть лояльные условия от банков, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года. - Таким людям будут начислять меньше процентов. Среди отрицательного - система опирается на кредитный реестр Национального банка. В демократических странах для этого есть так называемые кредитные бюро. Украина пошла путем государственного регулирования. Из-за этого столкнутся с проблемами люди, которые брали кредит в одном банке и не погашали его, а затем переходили в другой и возвращали деньги там. Данные в реестре постоянно обновляются, поэтому такие действия будут влиять на качество кредитов.

Как будут проверять на платежеспособность?

- Для этого создается специальная система баллов. За своевременную уплату кредитов и наличие официальных доходов будут начислять положительные оценки, а за задолженность даже на день - отрицательные. Это будет снижать рейтинг. Заемщики с высоким местом в рейтинге получат лучшие условия кредитования.

Сколько кредитов берут украинцы?

- Почти 30 миллиардов гривен потребительских кредитов физическим лицам дали украинские банки в прошлом году.

На что чаще всего нужны деньги?

- Чаще всего это обычные потребительские кредиты до 50 тысяч гривен. На втором месте - ипотека и деньги на ремонт квартир или домов. На третьем - автомобильное кредитование.

Какой процент должников среди заемщиков?

- Почти 40-50 процентов кредитов имеют проблемы с погашением или вообще не обслуживаются заемщиками. Значительная часть таких долгов - кредиты в иностранной валюте. Кризисы 2014-2015 годов, когда доходы украинцев упали на десятки процентов, повлияли на их способность платить по долгам.

Существующая система "выбивания" долгов?

- В Украине нет специального закона о коллекторских компаниях. Они вне закона выполняют поручения, которые дают банки или финансовые компании. Все это рассчитано на психологическое давление.

Недавно приняли новый Кодекс о банкротстве, где есть раздел о физических лицах. Если раньше отношения между банком и заемщиком были нецивилизованные, то теперь людям будут давать определенное время на решение финансовых проблем. В продолжение такого перерыва не будут начислять проценты, штрафные санкции, пеню и др. В этот период также нельзя будет конфисковать имущество. Зато человек должен восстановить платежеспособность и вернуть долг.

Увеличилось число заведений, где выдают кредит за 15 мин.

- Банки не могут быстро выдавать кредиты физическим лицам. Нацбанк ввел огромное количество нормативно-правовых актов, связанных с проверками "на надежность" и сбором информации. А такие мелкие финансовые компании выдают кредиты на либеральных условиях.

Безопасно ли брать такие займы?

- Это опасно с точки зрения процентов, которые они начисляют. Если в банках это 40-50 процентов, то там - значительно больше. Услуги финансовых компаний выгодны только как краткосрочное кредитование к зарплате. За месяц задолженности проценты набегают, как снежный ком.