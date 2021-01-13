Коронавирус распространяется в детсадах

Носки, батарейки, посуду, одежду, игрушки, лампочки и другие непродовольственные товары запрещено продавать в Украине до конца жесткого карантина 24 января. Отделы с этой продукцией в супермаркетах перегородили красными лентами.

В части магазинов не реализуется и бытовая химия и контрацептивы.

- Коронавирус не распространяется активнее на этих товарах. Логика в другом, - говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 45 лет. - Например, есть 100 человек, которые идут в супермаркет. 20 берут еду, еще 20 - средства гигиены. Другие покупают посуду, одежду или носки. Сейчас непродовольственные товары должны будут заказывать через интернет. Не пойдут в магазин. Уменьшается количество контактов. Снижается риск заразиться.

За месяц до объявления жесткого карантина мы рассказывали, что можно будет покупать. Надо было заранее рассчитать, какое количество носков или футболок необходимо на время ограничений.

За первые три дня карантина полиция обнаружила более 1300 магазинов, 40 торгово-развлекательных центров, 264 ресторана, 20 непродовольственных рынков и спортзалов, которые работали несмотря на запрет.

- Ограничение стоило вводить до новогодних праздников. Все уже сходили на концерты, корпоративы, съездили на отдых, - говорит инфекционист Сергей Федоркив, 27 лет. - Логики в запрете продавать определенные товары нет. Потому что параллельно работает общественный транспорт и кучи людей собираются в Буковеле.

Коронавирус долго не будет отступать. Изменения почувствуем только после большой вакцинации. Минздрав должен провести информационную кампанию, разъяснить, как вакцина повлияет на организм. Какие вакцины закупят и почему надо делать укол.

- Оба строгих карантина не имели эпидемиологического значения. Локдаун вводят, чтобы подготовить систему к большей нагрузке. У нас никаких изменений не произошло, - говорит руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю 38-летний Андрей Александрин. - Больше всего вирус распространяется в транспорте, школах и детсадах. Власть ничего не сделала, чтобы улучшить инфекционную безопасность подвижного состава. Его количество не увеличили. Не продумали, как пассажирам соблюдать дистанцию, не налажена вентиляция.

Работают детсады, а значит, дети могут заразиться. Часто коронавирус переносят в бессимптомной форме, но заражают всю семью.

Власть должна собственным примером показывать, что карантин нужен, добавляет Александрин.

- Зато президент катается на лыжах (во время рождественских выходных Владимир Зеленский отдыхал на курорте Буковель в Ивано-Франковской области. - ГПУ), фотографируется с людьми без маски. Ковид давно стал не только медицинской, но и социальной проблемой. Недостаточно выписывать требования. Надо следить за их соблюдением.

На 13 января в Украине инфекцию подтвердили у 6409 человек в сутки. Вылечились 14503 человека, умерли - 195. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 1130839 человек.