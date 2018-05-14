"Когда слышишь русский - не знаешь, откуда человек. А когда украинский - точно наш"

- Мне было немного больше 3 лет, когда родители решили перейти на украинский язык. Они оба только что закончили университеты. Отец захотел, чтобы язык нашей семьи был украинский. Когда его услышали в родном дворе в центре города - очень удивлялись. Он рос там, и все его знали как русскоязычного, - говорит певица Мария Бурмака, 47 лет. - Папа ко всем обращался на украинском. Школьные друзья не понимали, когда приходили ко мне в гости. В школе общались только по-русски.

Переход на украинский язык в семье Бурмаки ее друзья вспоминают до сих пор.

- Прошлым летом в школе была встреча с выпускниками - 30 лет, - рассказывает. - Все вспоминали моего папу с теплотой и нежностью. Говорили, что только сейчас понимают важность его поступка. Чтобы пойти на такой шаг в Харькове, нужно было иметь сильные убеждения. В советское время украинский там воспринимали пренебрежительно, как "язык села и базара". Не раз с родителями на улице слышали о себе: "Такие приличные, а говорят по-украински". Папа был профессором истории. Говорил, что я должна следить за чистотой разговоров, выглядеть и вести себя достойно - тогда и мой украинский будет воспринят с достоинством. Так через украиноязычность я формировала характер.

Не было ли сложно общаться с ровесниками?

- Мое детство было прекрасным, родители вкладывали в меня всю душу. Учили музыке, спорту, читали со мной, писали стихи. Порой я чувствовала свою инаковость из-за украиноязычия. Однако я отличалась и во многом другом. У меня были ситуации, когда даже в романтичных отношениях я говорила на украинском, он - нет.

Учительница истории удивилась, когда я принесла учебник на украинском языке. Отец знал склады, где были книги, изъятые из библиотек. Так у нас дома появился Богдан-Игорь Антонич, Николай Руденко, Александр Олесь. Когда я оканчивала школу в 1987-ом, в Харькове украинский язык и вышиванки были редкостью.

Большинство исполняемых вами песен на украинском, с четкой гражданской позицией. Был ли спрос на такое в русскоязычном Харькове?

- В 1995 году я беременная ехала в троллейбусе. Когда выходила, какой-то мужчина подал руку. Я сказала ему "Спасибо". А он ответил, что узнал меня и любит мои песни, что они пробудили в нем украинца. И здесь я говорю ему - "Спасибо". Тогда впервые поняла, что меня ассоциируют с Украиной. Ожидают от меня украинского языка.

Концерты проходили, и люди на них ходили. Только одну песню исполняю на русском - на стихи харьковского поэта-шестидесятника Бориса Чичибабина. Также пою на польском, английском, на идиш. Есть пару песен на лемковском говоре. Имею переводы своих песен на английском для концертов за рубежом.

На каком языке общаетесь в других странах на концертах и после?

- Я много путешествую и везде встречаю украинцев. За рубежом, когда слышишь русский - не знаешь, откуда человек. А когда украинский - точно наш. Кто знает язык, ко мне сразу обращается на украинском. Во Франции, Испании, США, Канаде, Египте и Турции подходят просто на улице или в супермаркете. Это очень приятно. Общаюсь на русском, когда люди плохо знают английский и не говорят на украинском.

В Украине еще не приняли "языковой закон". Как думаете, какие шансы на его принятие?

- Я читала закон 5670-д - последнюю редакцию закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он больше всего соответствует реалиям. В нем все согласно Конституции - взвешенно и правильно. Критика в адрес проектов в масс-медиа напоминает "бросание грязи на вентилятор". Обостряют ситуацию там, где не нужно. Очень мало людей в действительности хотят разобраться в данном законе.

Достаточно ли внимания сейчас уделяют вопросу языка?

- Не быстро, но движение вперед есть. Достижение - закон о функционировании государственного языка на радио, который называют "законом о квотах". Он работает. Украинский звучит в эфирах, появляются новые музыканты. Нужен такой же закон для телевидения.

В Киеве украинский язык в последнее время слышу все чаще. Много молодых людей с детьми и между собой разговаривают и шутят на украинском. Это современные граждане современной страны. И я думаю, что в этом есть и часть моей работы.