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"Казака порезали и сбросили со скалы. Его душа живет в каньоне"

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— Букский каньон считают местом силы, потому что здесь люди чувствуют подъем энергии. Раньше в этом месте казаки-характерники обучали молодых. Заставляли с завязанными глазами бежать по берегу по скалам, а с самой высокой — прыгать. В момент падения у человека появлялись магические способности. Или он умирал. Говорили, что характерники могли исчезать в одном месте, а появляться в другом, — говорит историк Николай АНДРИКЕВИЧ из села Буки Маньковского района Черкасской области.

Букский каньон, расположенный здесь на реке Горный Тикич, входит в рейтинг 100 самых красивых мест Украины. Долгое время о нем знали только местные. Популярным это место сделали случайные туристы, украинские и зарубежные звезды, которые приезжали сюда снимать клипы и фильмы.

Из Черкасс едем дизель-поездом до станции Поташ. В вагоне душно, пахнет жареными пирожками и машинным маслом. Из Поташа до поселка Буки едем на автобусе.

Возле сельсовета встречает председатель Сергей Зализняк. Приглашает в кабинет с ремонтом. На столе стоит календарь с полуобнаженными девушками и надписью: "Праздник без нас — деньги на ветер".

— После приезда певицы Златы Огневич в 2010‑ом Буки стали известны. Люди увидели, что есть красивые пейзажи, за которые не надо платить деньги. Сейчас артисты спрашивают, можно ли приехать на съемки. Вносят благотворительные взносы на развитие села. Появились средства на скамейки и мусорные баки. В прошлом году приезжала индийская телекомпания "Болливуд" снимать кино. Было много артистов, масса охраны.

Ежегодно Букский каньон посещают 5 тыс. туристов.

— Люди в селе не готовы к такому потоку. Но направление, хоть и с потугами, все же развивается. Местные сдают жилье для туристов, пекут пирожки, предлагают экскурсии, — говорит Зализняк. — Сначала к нам ездили туристы "дикари": поели, попили, насорили и уехали домой. За последние пять лет такого контингента почти не осталось. Движемся в Европу, сознание людей меняется.

За центром села стоит очередь к мини-пекарне. За прилавком загорелая женщина в белом платке и фартуке со следами муки делает кофе и одновременно дает сдачу. Изнутри дует горячим воздухом. Видно заготовки на пирожки. Дороже всего — 13 грн — стоят беляш с мясом и пицца. Пирожки с горохом, чесноком и картошкой, капустой обойдутся в 6 грн.

— А с картошкой еще есть? — спрашивает долговязый мужчина в джинсах и красной футболке, заглядывая в окошки.

- Нет, только что отдала последний. Есть с сосиской, горохом и чесноком, яйцами и зеленью. Выбирайте, — отвечает женщина, засовывая противень в духовку.

Надежда работает здесь почти год. Имеет на руках следы от ожогов.

— Чаще всего берут печеные пирожки, а не жареные. Видно, печень жалеют, — рассказывает. - Больше всего клиентов у нас в воскресенье — базарный день. Работаем втроем. Выходим на четыре утра, замешиваем тесто, делаем начинку и выпекаем. Когда помощников нет, самой приходится все делать.

Сколько за день продаем пирогов, никогда не считали. Туристы по пять штук берут, чтобы не возвращаться. Бывало, что заказывали 40 пицц или пирожков. За целый день устаю так, что ноги пухнут.

Рядом в продуктовом магазине блондинка с пышным каре продает седому мужчине в очках пиво. Тот прячет алкоголь в салатовый туристический рюкзак.

— 40 лет тому назад я уехал из Буков и поехал в Киев, — говорит Николай Гниденко. — Там и остался. Получил квартиру, женился. Все мое детство прошло здесь, на этих холмах. Детей на лето сюда забирал, чтобы не сидели в городе. Теперь внуков отдают. Но в этом году умерла сестра, которая ухаживала за лежачей матерью. Теперь заберу ее в Киев. Единственный выход — продать дом. Но делать этого не хочу. Двор — на берегу возле скал. Летом здесь, как в сказке.

На обочине улицы, из центра села ведет к каньону, растут шелковицы, вишни, черешни. Скалистый берег с выступами серого гранита начинается в 800 м от плотины бывшей Букской ГЭС. Высота каньона достигает 30 м. Снизу стремительными потоками течет Горный Тикич. Раньше здесь добывали камни. С 1975 года каньон считают государственным памятником природы местного значения и рекреационной зоной.

Снизу под скалами раскладывают палатку две девушки с парнем. Миниатюрная брюнетками с вытатуированными на плече цветами командует, куда поставить вещи. Представляется Анной из Мариуполя. На пять дней приехала на соревнования по альпинизму.

— Здесь уже в третий раз. Набрали с собой гречки, риса, перловки. Немного овощей. За другими продуктами будем ходить к людям. Воду берем из колодца. Если сравнивать с другими стоянками для скалолазов, в Буках мне нравится больше всего. Нет комаров, толпы туристов, хорошая природа. Здесь тихо и спокойно, — говорит Анна.

Возле лестницы местный гид Василий Сологуб заканчивает экскурсию для туристов из Киева. У него выгоревшие русые волосы. Через плечо перекинул поясную сумку. Водит туристов вдоль всего каньона. Экскурсия начинается от плотины и заканчивается на месте, называемом "букский стоунхендж".

— Знаю каждый камешек, потому что подростком здесь бездельничал, бил бутылки. Теперь их собираю, — говорит Василий Сологуб. — Большинство туристов приезжают из Киева, Харькова, Одессы. Были белорусы, англичане, французы. Чаще всего — поляки. В прошлом году иранцы подарили монеты на память. В каньоне нахожу литовские боратенки (медные разменные монеты, которые чеканили в Польше и Литве в XVII в. - ГПУ).

Проводит к месту посреди реки. У разрушенной водяной мельницы над водой выступают серые валуны камней, плоские и теплые от солнца. Переходим шаткую кладку и садимся на камни. Можно разуться и подставить ноги под струи воды, которая течет с обеих сторон.

— Есть легенда о казаке Лысаке, который сам косой с десяток человек поборол. Его убили, тело порезали и сбросили со скалы в воду. Говорят, что душа обитает в этом каньоне и оберегает его, — добавляет Сологуб.

— О Букском каньоне слышали давно и несколько лет хотели поехать, да все не получалось. Приехали с группой, — рассказывает Наталья Явдошина. С сестрой загорает в купальнике у воды. Прячутся в тени деревьев, на солнце выставили только ноги. — Нас привезли в час дня, через 4 часа заберут. С человека заплатили 470 гривен. У воды немного легче, а вот вверху у скал - жара невероятная. Побудем здесь немного и пойдем. Говорят, дальше есть мелкое место, где вода бурлит, как в джакузи.

42 гривны стоит билет из Черкасс до станции Поташ. Оттуда до поселка Буки курсирует автобус. Проезд обойдется в 25 гривен

Туристов бесплатно угощают фруктами и овощами

В центре села Буки Маньковского района Черкасской области расположена единственная туристическая база "Букский каньон". Цена за номер стартует от 100 грн. На территории можно обустроить палатку. Алексей Маслюк открыл ее несколько лет тому назад.

— Сначала хотели сделать здесь осетровую ферму. Когда сюда приехали, влюбился в природу. Решил открывать турбазу. Думал, меньше будет мороки, но туристы бывают проблемные. Бывало, что за дебош выселял. Периодически приезжают иностранцы, — говорит Маслюк.

Можно остановиться и у местных. Средняя стоимость — 100 грн. За отдельную доплату готовят кушать. Бесплатно угощают овощами и фруктами.

- Сходите попаситесь на огород, - предлагает Наталья Билык, в усадьбе которой остановились на ночевку. - Пойдем покажу, там спеет клубника и горох.

Женщина провожает на грядки. За ней выбегает пес Бобик. Крутится у ног, а затем убегает в густую траву. Виден лишь его хвост.

— Если дадите ему сосиску, он еще и экскурсию проведет, — говорит Билык. — Не раз мне приезжие говорили, что он их из каньона выводил, когда терялись.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО, Наталия ПЕЧИБОРЩ
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