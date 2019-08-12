Автор: ФОТО З САЙТА WWW.facebook.com / Сеня Анатолич Варм

С 2015 года власть ДНР национализировала на оккупированной части Донецкой области все имущество Укрзализныци. На захваченных боевиками местных вокзалах и станциях боевики осуществляют внутренние поездки только между городами. Запустили одну электричку до границы с Россией. В Украину поездов нет.

- На территории железнодорожного вокзала Донецка работают кассы по продаже билетов, кафетерий, парковка, комната отдыха. Но поезда не ходят, - говорит дончанин 48-летний Артем Зинченко. - Так называемые пассажирские поезда дальнего следования сейчас идут только из Ясиноватой. Самые популярные - в село Успенка на границе с РФ и в Луганск.

Главари ДНР обещали пустить поезда с главного железнодорожного вокзала Донецка 1 июня 2018-го. Но из города они идут пригородными маршрутами с погрузочно-пассажирской железнодорожной станции "Донецк-2", которая в 5 км от Макеевки. С перрона отправляются электрички в Ясиноватую и Иловайск.

- Еду на рынок Макеевки скупиться раз в неделю. Экономлю каждую копейку, поэтому приходится пользоваться электричкой, - говорит 69-летняя Александра Михайловна из оккупированного Харцызска. - Поездом добираюсь до Макеевки за 5,93 гривны. Автобусом стоит 6,72. Электричка ходит семь раз в день. Один раз между этими городами ходит пассажирский плацкартный поезд "Успенская - Ясиноватая". Время в пути - полчаса.

Между станциями Горловка и Никитовка курсирует один плацкартный вагон. Местная власть сделала из него подобие электрички. Билет можно купить перед посадкой в вагон. Кассир выписывает проездной документ от руки.

- Расстояние между станциями - примерно 9 километров. Это единственный поезд, соединяющий крупные районы города, - говорит 29-летний Валерий Собко из Горловки. - Проезд стоит 4,7 гривны. Немного дороже, чем по городу.

Пенсионерам проезд бесплатный. Пассажиры - в основном люди среднего возраста. Но есть и молодежь. В вагоне чисто, зимой есть отопление. Места заполнены на треть.

Железнодорожное сообщение с Донецком прервалось 29 июля 2014 года. Во время боевых действий повредили пути на станциях Ясиноватая, Авдеевка, Горловка.

- С нашего железнодорожного вокзала можно было поехать в Киев, Львов, Одессу, Симферополь, Севастополь и Феодосию. Разве что в Волынскую область не шли поезда, - говорит 58-летний Виктор Николаевич из Донецка. - Три раза в день отправляли вагоны в Киев. До боевых действий поезда отправлялись даже в Москву, Санкт-Петербург, Минск. Благодаря проведению в городе Евро-2012 вокзал реконструировали и достроили. Сделали отдельно залы для дальних сообщений и пригородных, рядом построили автовокзал.

Украинская власть для безопасности людей закрыла и маршруты с ближайших вокзалов области - Ясиноватой и Авдеевки.

В соседней области с конца июля 2014-го прекратили курсировать поезда из Луганска. Ходили из ближайших подконтрольных Украине городов.

- Сын два года назад поступил в Донецкий национальный университет в Виннице. Езжу к нему через Волноваху, - говорит 41-летняя Оксана Шевченко из Макеевки. Дважды в год пользуется поездом. - Раньше поезд "Мариуполь - Львов" останавливался в Донецке. Было удобно. Сейчас приходится с территории ДНР ехать автобусами или машиной до Волновахи. Оттуда поезда отправляются во все крупные города Украины. Но время в пути увеличилось, потому что проходим оккупированную территорию и проезжаем почти всю Запорожскую область.

В захваченном Углегорске боевики разбирают пути. Продают на металлолом и забирают на блокпосты.

- Рельсы сдают, из шпал строят блиндажи, - говорит 62-летний Евгений Иванович, пенсионер из Енакиево. - Местные даже пилят их на металлолом, потому что нечего есть. Еще на пропускных пунктах делают шлагбаумы из рельсов. Режут и сваривают их для этого.

- Некоторые станции на территории ДНР поросли травой и кустами, - продолжает мужчина. - На уцелевших рельсах ржавеют товарные вагоны. Их не трогают местные, потому что это собственность оккупационного предприятия "Донецкая железная дорога". Если боевики увидят - посадят.

Грузовые поезда курсируют в Россию

Укрзализныця потеряла на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей 226 тепловозов и 68 электровозов. Также там остались 49 дизель-секций, 94 электросекции, 29 375 грузовых и 520 пассажирских вагонов.

Пассажирские перевозки между Украиной и оккупированными территориями прекратились в июле 2014 года. Грузовые перевозки продолжались до 2016-го. Из ДНР и ЛНР везли уголь, туда - лес. После их прекращения боевики начали возить уголь в Россию. А оттуда уже переправляли его в Украину.