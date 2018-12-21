"К куме Дед Мороз пьяный пришел"

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 198
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1377
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3690
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4023
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1710
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2205
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1422
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1566
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3168
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 332
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 06:45

"К куме Дед Мороз пьяный пришел"

  Комментировать

В оккупированном Донецке местным жителям на новогодний праздник придется выложить несколько тысяч гривен. Подорожали продукты в магазинах и на рынках, услуги артистов на новогодние утренники и елки.

Дерево высотой 1,5 м стоит 300 руб. — 124 грн. Цены на искусственные елки выше. Самая дешевая метровая стоит от 700 руб. — 290 грн. А за самую дорогую в специализированных магазинах просят 16 тыс. руб. — 6,6 тыс. грн.

- В этом году подорожали и новогодние игрушки, - говорит дончанка Лариса Обидная, 35 лет. Ходила в магазин "Лавка Деда Мороза" на ул. Артема. - Самый дешевый шарик стоит 9 рублей - почти 4 гривны. Большинство игрушек из Китая, и у них соответствующее качество. Много товара осталось еще со времен Украины, его владельцы продают втридорога. Новых игрушек мало. Их завозят только из России и цена неподъемная.

Заказать Деда Мороза на праздник дома студия "Легенда" предлагает за 2 тыс. руб. - 829 грн — Коллективный праздник обойдется дороже - 3,5 тыс. руб. — 1,4 тыс. грн. Вдвое дешевле стоят услуги сказочного персонажа в агентстве "Веселый праздник".

— В прошлом году заказывали для 2-летнего сына Деда Мороза и Снегурочку, — говорит жительница Донецка Наталья Золотова, 27 лет. — Повелись на дешевую цену. В итоге -испорченный праздник. Дед Мороз опоздал на полчаса и напутал с подарками. В этом году решили не тратить деньги и никого не вызывать. У кумы было еще хуже — к ней Дед Мороз пьяный пришел.

Предлагают дончанам напрокат маскарадные костюмы. За аренду на 3 часа наряда Деда Мороза нужно отдать 124 грн, Снегурочки — 141 грн. В новогоднюю ночь аренда на сутки обойдется в 539 грн.

Подорожал для дончан и праздничный стол. С начала декабря поднялись цены на молочные продукты, муку и фрукты.

Десяток яиц на рынках Донецка стоит 80 руб. — 33 грн. На полках в магазинах нет муки — ее раскупили за несколько дней.

— Не знаю, что в этом году будем ставить на стол — все ужасно дорогое. Еще и зарплату два месяца не дают, — говорит Михаил, 37 лет. Работает шахтером. — Курица была по 115 рублей за кило, стала 140 (48 и 58 грн соответственно. — ГПУ). Кило телятины еще дороже — 395 рублей — 162 гривны. Бананы, апельсины и киви не накупишься - все гребут, пока цены не подскочили.

В праздники будет действовать комендантский час

В Донецке на Новый год будет действовать комендантский час с 22:00 до 8:00. Исключением является центральная площадь Ленина, на которой можно находиться до шести утра.

— На площади состоится всенародная праздничная дискотека "Волшебство Нового года", — говорят в оккупационной администрации. — Праздничные игры, викторины, танцы под открытым небом и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг елки, выступления творческих коллективов состоятся с 19:00 до 00:00.

Все заведения на центральной улице приказали украсить.

На оккупированной Луганщине на Новый год и Рождество отменят комендантский час. Он действует с 2014 года.

- У людей проблемы с деньгами, нечего есть. А в центре будут запускать салюты, — говорит 34-летний Дмитрий Болтовенко из Луганска. — Если и гулять в центре города, то домой ночью не доберешься. Трамваи и автобусы в это время не ездят. Боятся. Зато казачки будут гулять, будут стрелять из автоматов в воздух.

Автор: Александра ВАСИЛЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"К куме Дед Мороз пьяный пришел"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 46434
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 32393
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 23118
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12519
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12096
Украина
"Больше всего берут пряников-свинок"
"Больше всего берут пряников-свинок" Просмотров: 126
В боях погибли 110 военных
В боях погибли 110 военных
Ввели штрафы за травлю в школе
Ввели штрафы за травлю в школе
Мобильное приложение будет спасать людей
Мобильное приложение будет спасать людей Просмотров: 189
Женщина трижды пыталась совершить самоубийство из-за коммуналки
Женщина трижды пыталась совершить самоубийство из-за коммуналки Просмотров: 72
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
10
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 626
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua