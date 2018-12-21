"К куме Дед Мороз пьяный пришел"

В оккупированном Донецке местным жителям на новогодний праздник придется выложить несколько тысяч гривен. Подорожали продукты в магазинах и на рынках, услуги артистов на новогодние утренники и елки.

Дерево высотой 1,5 м стоит 300 руб. — 124 грн. Цены на искусственные елки выше. Самая дешевая метровая стоит от 700 руб. — 290 грн. А за самую дорогую в специализированных магазинах просят 16 тыс. руб. — 6,6 тыс. грн.

- В этом году подорожали и новогодние игрушки, - говорит дончанка Лариса Обидная, 35 лет. Ходила в магазин "Лавка Деда Мороза" на ул. Артема. - Самый дешевый шарик стоит 9 рублей - почти 4 гривны. Большинство игрушек из Китая, и у них соответствующее качество. Много товара осталось еще со времен Украины, его владельцы продают втридорога. Новых игрушек мало. Их завозят только из России и цена неподъемная.

Заказать Деда Мороза на праздник дома студия "Легенда" предлагает за 2 тыс. руб. - 829 грн — Коллективный праздник обойдется дороже - 3,5 тыс. руб. — 1,4 тыс. грн. Вдвое дешевле стоят услуги сказочного персонажа в агентстве "Веселый праздник".

— В прошлом году заказывали для 2-летнего сына Деда Мороза и Снегурочку, — говорит жительница Донецка Наталья Золотова, 27 лет. — Повелись на дешевую цену. В итоге -испорченный праздник. Дед Мороз опоздал на полчаса и напутал с подарками. В этом году решили не тратить деньги и никого не вызывать. У кумы было еще хуже — к ней Дед Мороз пьяный пришел.

Предлагают дончанам напрокат маскарадные костюмы. За аренду на 3 часа наряда Деда Мороза нужно отдать 124 грн, Снегурочки — 141 грн. В новогоднюю ночь аренда на сутки обойдется в 539 грн.

Подорожал для дончан и праздничный стол. С начала декабря поднялись цены на молочные продукты, муку и фрукты.

Десяток яиц на рынках Донецка стоит 80 руб. — 33 грн. На полках в магазинах нет муки — ее раскупили за несколько дней.

— Не знаю, что в этом году будем ставить на стол — все ужасно дорогое. Еще и зарплату два месяца не дают, — говорит Михаил, 37 лет. Работает шахтером. — Курица была по 115 рублей за кило, стала 140 (48 и 58 грн соответственно. — ГПУ). Кило телятины еще дороже — 395 рублей — 162 гривны. Бананы, апельсины и киви не накупишься - все гребут, пока цены не подскочили.

В праздники будет действовать комендантский час

В Донецке на Новый год будет действовать комендантский час с 22:00 до 8:00. Исключением является центральная площадь Ленина, на которой можно находиться до шести утра.

— На площади состоится всенародная праздничная дискотека "Волшебство Нового года", — говорят в оккупационной администрации. — Праздничные игры, викторины, танцы под открытым небом и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг елки, выступления творческих коллективов состоятся с 19:00 до 00:00.

Все заведения на центральной улице приказали украсить.

На оккупированной Луганщине на Новый год и Рождество отменят комендантский час. Он действует с 2014 года.

- У людей проблемы с деньгами, нечего есть. А в центре будут запускать салюты, — говорит 34-летний Дмитрий Болтовенко из Луганска. — Если и гулять в центре города, то домой ночью не доберешься. Трамваи и автобусы в это время не ездят. Боятся. Зато казачки будут гулять, будут стрелять из автоматов в воздух.