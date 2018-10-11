"Исчезли буддисты, у кришнаитов осталась одна община. У греко-католиков - два священника"

На оккупированном Донбассе свободно могут работать только общины Украинской православной церкви Московского патриархата. Священников других религиозных конфессий вызывают на допросы и угрожают выселением. Большинство храмов и церквей закрыты или повреждены во время обстрелов.

В мае боевики обязали все религиозные организации, действующие в Донецке, до 1 марта 2019 года пройти перерегистрацию. В чем она заключается - не объяснили.

- Кафедральный собор в Донецке закрыт с конца 2014 года. Окна забиты фанерой, потому что за четыре года его не раз обстреливали, - говорит 43-летний владыка Сергий, глава Донецкой епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата. - У меня было 36 приходов. Остались шесть-семь священников, несколько монахов. Но люди идут в сельские храмы, молятся. Если это убрать, то разочаруются и отчаются. От нас требуют перерегистрироваться. Но что это - не знаю. И никаких указаний, все только на словах.

Полноценно работу продолжают Донецкая и Горловская епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Службы правят в Спасо-Преображенском и Свято-Николаевском кафедральном соборе, храме Святого Мученика Иоанна Воина, Свято-Николаевской и Свято-Покровской церкви, храмы Рождества Христова в Донецке и Горловке. Работают все сельские церкви.

Террористы не трогают католическую общину имени Святого Иосифа. Их храм расположен в Киевском районе города.

Действует Донецкая синагога возле автовокзала "Южный". Однако главный раввин города Пинхас Вишедски выехал в Киев. Держит связь с общиной по телефону.

С мая 2018 года начали обыскивать и отбирать мечети мусульман. 21 июня закрыли "Аль-Амаль" в Калининском районе Донецка. Имама задержали и обвинили в экстремизме. Впоследствии отпустили под подписку о невыезде.

- Мечеть - это единственное культовое сооружение, которое обслуживало все потребности прихожан в городе, - говорит 39-летний Саид Исмагилов, муфтий духовного управления мусульман Украины "Умма". - За время войны перестали существовать наши общины в Горловке, Кировском.

В Донецке осталась одна действующая мечеть "Ахать-Джами", расположенная в Куйбышевском районе. В 2014 году она пострадала от обстрелов - фронт проходил в 2 км. Местной общине удалось ее реставрировать.

- Мечети нашего управления работают в автономном режиме и неформально объединились в Мусульманский союз Донбасса, - добавляет Саид Исмагилов. - Официально это никак не проявляется, но все "живые" общины друг другу помогают.

6 июля в Макеевке Донецкой области семь вооруженных боевиков опечатали протестантскую церковь "Новая жизнь". Пастору Александру Мосейчуку заявили, что не имеет прав на здание.

В конце 2014-го закрыли церковь евангельских христиан-баптистов "Дом Евангелия". Отобрали храм мормонов в микрорайоне Текстильщик в Донецке. В 2015-2016 годах в нем размещались террористы "Шахтерской дивизии".

В начале октября в ДНР запретили деятельность "Свидетелей Иеговы". Называют их террористами.

- Движение Свидетелей Иеговы в Донбассе всегда было мощным - 82 общины, - говорит религиовед Игорь Козловский, 64 года. - Кроме того, действовали 40 общин мусульман, 36 греко-католических и 20 общин иудеев. Более 14 общин были у римско-католической церкви и буддистов. Что сейчас там - посчитать сложно. Исчезли буддисты, у кришнаитов осталась одна община. У греко-католиков на этих территориях два священника.

- Если с таким наследием регион интегрируют в Украину, получим проблемы на несколько десятилетий, - говорит Козловский.

Разграбили храмы баптистов

В Луганске боевики запретили деятельность всех религиозных групп, кроме православной церкви. Решение принял так называемый народный совет ЛНР.

28 сентября разгромили последнюю церковь Всеукраинского союза баптистов. Обвинили в воздействии на прихожан психотропными препаратами.

- Эта церковь всю войну раздавала бесплатно воду и еду, - говорит волонтер Петр Дудник, 49 лет. - Сотни людей приходили в наиболее критическое время. Даже до сих пор церковь принимала нуждающихся и предоставляла им убежище, независимо от религиозной и национальной принадлежности.

Кроме православной церкви Московского патриархата, в Луганске продолжает действовать кафедральный собор Луганской епархии Киевского патриархата. Храм посещают почти 50 прихожан. Служит один священник. Другие религиозные общины разогнали.