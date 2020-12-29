Ирина Венедиктова поселилась на государственной даче

Генеральный прокурор 42-летняя Ирина Венедиктова в июле переехала в государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица возле Киева.

Дом - на шесть комнат, площадь поместья - 675,1 "квадрата". Платила за месяц 63 990 грн. Это втрое дешевле, чем официально стоит аренда таких резиденций, выяснили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". Комплекс отдыха подчинен Государственному управлению делами.

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генпрокурором 17 марта. До тех пор исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. На внеочередных парламентских выборах в июле 2019-го шла третьей в списке партии "Слуга народа". Ее предшественника Руслана Рябошапку парламент уволил после шести месяцев работы. Он начал реформу ведомства.

"Должны отвечать перед обществом, которому пообещали, что будут посадки. Если действующая генпрокурор до конца года не покажет результат, ей я дам такой же ответ", — говорил в октябре президент Владимир Зеленский, объясняя увольнение Рябошапки.

Венедиктова выступала за отмену закона об амнистии участников Революции достоинства. 15 сентября говорила в Верховной Раде, что нет оснований для объявления подозрения нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко по делу о взяточничестве (нардеп якобы требовал $13 тыс. за внесение правок в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и $200 тыс. — для подкупа членов комитета, сообщало Национальное антикоррупционное бюро. - ГПУ). Через два дня подписала подозрение.

Когда детективы Специальной антикоррупционной прокуратуры собирались вручить подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, она накануне изменила группу прокуроров. Татарова подозревают в передаче взятки за фальсификацию экспертизы по делу о хищении 81 млн грн Национальной гвардии. В производстве фигурирует экс-нардеп и владелец компании Укрбуд Максим Микитась. Офис генпрокурора передал дело Татарова в Службу безопасности Украины. НАБУ заявило о вмешательстве в расследование.