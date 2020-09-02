Иностранцам запретили въезжать в Украину

Правительство запретило иностранцам въезжать в Украину до 28 сентября из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

- Въезд останется свободным для тех, кто имеет в Украине близких родственников или работает у нас, учится, служит, лечится. Будем пропускать беженцев и людей, которые будут прибывать на спортивные соревнования или по приглашению властей, — рассказывает министр Кабинета министров Олег Немчинов, 43 года. - Не будем запрещать въезд дипломатам и консулам, представителям международных миссий и аккредитованных в Украине организаций.

Запрет позволит избежать массового паломничества хасидов в райцентр Умань на Черкасщине, говорят в правительстве. Каждый год их сюда прибывает до 50 тыс. В 2020-м праздник приходится на 18-20 сентября.

Более 500 хасидов успели приехать в Украину до запрета.

- Не понятна позиция правительства. 26 августа принимают решение о запрете на въезд, а 27-го ограничения смягчают и разрешают пересечение границы по разным поводам, — говорит городской голова Умани 46-летний Александр Цебрий. - Мы не готовы принимать хасидов. Даже меньшее количество, чем обычно. Центральная власть постоянно меняет решение не в нашу пользу. Но при этом и копейки не выделили на противодействие распространению вируса из-за паломников. Даже на дезинфекторы.

Цебрий хочет установить контрольно-пропускные пункты на въездах в Умань. На коронавирус будут тестировать паломников, которые будут прибывать в город.

Хасиды едут праздновать в Умань, потому что здесь похоронен их духовный лидер рабби Нахман.