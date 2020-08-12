Игровые автоматы появятся в отелях

Закон о легализации игорного бизнеса подписал президент Владимир Зеленский 11 августа. Верховная Рада приняла его месяц назад.

Ожидали, что глава государства наложит вето на закон и вернет его на доработку, так как содержит неточности, говорит нардеп из фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий, 34 года:

- Доставили поправки до того, что проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной указано, что деятельность азартных игр должна регулировать специальная комиссия. А в другой написано, что контролирующий орган определяет Кабмин.

- Зеленский подписал закон не глядя, потому что ему его сразу не принесли, - говорит политолог 44-летний Валентин Гладких. - После голосования профильный комитет готовит окончательный вариант текста закона, который визирует его председатель, юридическое управление аппарата Верховной Рады, редакторы. Хочется, чтобы все работало совершеннее. Это незначительная погрешность. Впоследствии будут внесены правки.

- Закон об игорном бизнесе давно назрел. Это - большой шаг вперед для развития экономики, - добавляет Гладких.

В действующей редакции закон не возможен к исполнению, заявили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Обнаружили более 20 положений, которые противоречат друг другу и могут способствовать появлению коррупции. Письмо с выводами направили президенту.

Закон позволяет размещать игровые автоматы в трех-пятизвездочных отелях. Казино будет открываться в учреждениях с пятью звездами, загородных комплексах отдыха площадью не менее 10 тыс. кв. м и в специальных игорных зонах, которые будут создавать по решению правительства. Организаторами азартных игр могут быть только граждане Украины.