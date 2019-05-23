Игоря Блохина избили по голове кастетом

В Харькове 21 мая неизвестные избили 46-летнего Игоря Блохина, лидера инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово". Мужчина находится в городской больнице скорой помощи.

- Напали, когда я выгуливал пса. Он у меня породы чихуахуа. Боялся, чтобы с ним ничего не сделали, - рассказывает Игорь Блохин. - Было двое - в очках, небритые. Один бил сзади кастетом по голове, второй - спереди.

Когда человек от ударов упал, добивали. Затем скрылись. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Нападавшим грозит до семи лет заключения.

- Могли и убить. У меня пять ран, их зашивали. Будут делать томографию головы. Перед нападением мне угрожали за деятельность в инициативной группе, - продолжает Блохин. - Предприниматели борются против неоправданно высоких цен за аренду торговых точек на рынке. Хотя павильоны строили за их счет. Требуют возвращения земельных участков, которые занимает рынок, территориальной общине. Так смогут заключать прямые договоры аренды с городским советом.

8 мая в Харькове неизвестные избили кастетом еще одного активиста - Сергея Линькова. Он тоже отстаивал права предпринимателей.