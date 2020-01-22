"Хотели детей, но не получалось. Когда родилась дочь, назвали Верой"

20 января на Берковецком кладбище в Киеве похоронили командира экипажа пассажирского самолета "Боинг-737" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 50-летнего Владимира Гапоненко и инструктора Алексея Наумкина, 42 года.

В полдень собираются около сотни человек. Перед началом церемонии низко над кладбищем пролетает самолет.

— Это — знак уважения от коллег из МАУ, — говорит пилот 37-летний Ярослав Кураш. Одет в черное пальто и шляпу с эмблемой самолета. — В тот рейс отправили усиленный экипаж. В Иране все остановились в отеле. Было достаточно времени для восстановления.

На гробы и землю складывают горы цветов. Рядом стоит венок из красных роз и самшита от компании МАУ. От президента Владимира Зеленского — из желтых и синих цветов.

— Катя, жена Владимира Гапоненко, — моя кума, — говорит 46-летний Юрий Грицишин. — Знаком с ней с детства, хорошо знал и Володю. Он был болен небом. Работал стюардом, стал пилотом. Побывал в Африке. Они с Катей хотели детей, но не получалось. Когда таки родился ребенок, назвали Верой. Говорили, мечта сбылась. Потом у них появилась еще одна дочь.

Наумкина и Гапоненко хоронят рядом на мемориале, где покоятся участники войны на Донбассе и Герои Украины. На могилах устанавливают деревянные кресты и портреты.

— За что? - голосит мать Наумкина. Родственники берут ее под руки, стараются успокоить.

Людей на нескольких автобусах везут на поминальный обед. Его проводят в ресторане "Флоренция".