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Хлеб подорожает

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- Летом подешевеют овощи борщового набора, фрукты и ягоды. В то же время другие продукты будут дорожать, - говорит 46-летний Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

- В течение июня цены на овощи борщового набора упадут на 20 процентов. Самые дешевые будут в августе. Лук и капусту будут продавать по 10-12 гривен за килограмм, морковь - 8-9, картофель - по 6 гривен. С сентября овощи начнут дорожать. Однако таких цен, как в апреле и мае, не достигнут даже в декабре.

Молочные продукты ежемесячно летом будут дорожать на 0,2-0,3 процента. Будут увеличиваться цены на мясо. В прошлом году наибольшими темпами добавляла в цене курятина - до 18 процентов. Свинина подорожала на 5 процентов, говядина - 9 Причина - нет конкуренции. Рынок курятины фактически контролирует одна крупная компания.

Ежемесячно хлеб будет дорожать на 1 процент. Стоимость ржаного будет расти быстрее, чем пшеничного. Будет увеличиваться цена на гречку. До 19-20 гривен за килограмм в августе-сентябре подешевеет пшено.

Сейчас яйца можно купить по 7,5-9 гривен за десяток. Такие предложения продержатся недолго. Перестанут дешеветь, но и дорожать не будут. Их стоимость будет стабильна. Всего в Украине этот рынок контролируют три-четыре крупных игрока. Они имеют по несколько птицефабрик в регионах. Недавно произошел пожар на птицеферме в Василькове на Киевщине. Продукцию она сбывала преимущественно в столице. Но дефицита яиц не возникло. В магазинах появился товар из других регионов.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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