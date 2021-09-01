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четверг, 02 сентября 2021 00:25

Град размером с куриное яйцо побил деревья

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Грозовые ливни со шквальным ветром прошли в Украине 30 августа. Самые большие в Киевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Непогода обесточила почти 230 населенных пунктов.

В Киеве дождь затопил большинство улиц Подольского, Оболонского, Соломенского районов. Шквальный ветер повалил или поломал более 300 деревьев, пообрывал линии электропередач. Вода затопила станцию ​​метро Героев Днепра. Подтопила подземные переходы.

- Непогода налетела за 5 минут. Били сильные молнии, дождь лил стеной. Деревья вырывало с корнями. Падали на припаркованные под ними автомобили, - рассказывает Марина Асомчик, 32 года. Живет на Минском массиве столицы. - Ветер был такой силы, что тряс наш балкон на седьмом этаже. Как землетрясение. Все продолжалось минут 15. На следующее утро пошла посмотреть на последствия непогоды. Упало деревьев 20. На площади Тараса Шевченко рядом с домом - большая лужа крови. Видно, кого-то ветви прибили.

В селе Мироновка Обуховского района Киевской области выпал град размером с яйцо. Побил деревья, повредил автомобили.

- В Сумской области тоже был град диаметром 38 миллиметров. В областях получилось громкое и зрелищное прощание с жарким сезоном, - говорят в Укргидрометцентре.

Сентябрь синоптики прогнозируют прохладным.

Автор: Сергей ДЗЕХ
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