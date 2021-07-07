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четверг, 08 июля 2021 00:30

Фестиваля "Атлас Уикенд" объявили бойкот

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10 общественных организаций объявили бойкот музыкальному фестивалю "Атлас Уикенд", который с 5 по 11 июля проходит в Киеве. Потому что организаторы пригласили выступить певца 56-летнего Валерия Меладзе, который пел на частных концертах для семьи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, 66 лет.

"Мы не видим возможности рассказывать на фестивале о важности общественной активности, реформы и своей деятельности, если в мероприятии принимают участие артисты, которые служат авторитарному режиму. Приглашение Меладзе вредит имиджу фестиваля и всей страны", - говорится в совместном заявлении организаций.

Возмутились из-за приглашения певца и в соцсетях. Зато организаторы назвали Меладзе "главным обладателем женских сердец разного возраста".

Всего на фестиваль пригласили 146 групп и артистов. Среди самых известных - "Океан Эльзы", "Ґо_A", "Бумбокс", "Казка", "Без обмежень", "Антитела", "Друга ріка", "Хардкис". Выступают и иностранные музыканты и диджеи. Первые два дня для зрителей были бесплатные. Сейчас билеты стоят от 1200 до 6,5 тыс. грн.

- Меладзе не столь смешной для подростков, как Зибров или Винник, - говорит журналистка Елена Чиченина, 34 года. - Зато аудитория, которая его всерьез воспринимает - значительно шире. Он берет ностальгией. Его песни ассоциируются с прошлым у людей как 60 лет, так и 25-35. Ностальгия - сильный аргумент. Перебить его бывает практически невозможно.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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