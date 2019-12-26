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пятница, 27 декабря 2019 05:20

Электронную базу доноров запустят через год

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Сердце пересадили Дине Макаровой из села Петровка-Роменская Гадячского района на Полтавщине 1 мая. Операцию провели белорусские врачи в Минске.

У женщины была доброкачественная опухоль сердца.

— После операции стала нормально дышать. Могу смеяться, — говорит Дина Макарова, 28 лет. — Редко занимаюсь спортом. Когда бегаю или еду на велосипеде — возникает одышка. Ем овощи и фрукты. Сладкого и мучного избегаю. Свинину заменяю птицей или крольчатиной.

Ежедневно пациентка принимает пять препаратов, чтобы орган не отторгнулся. Каждые три месяца ездит на осмотр в Киев.

В ноябре хирурги районного территориально-медицинского объединения в райцентре Ковель на Волыни пересадили почку 34-летней Надежде Федоровой из села Паромов Иваничевского района Волынской области. Впервые трансплантацию провели в районной больнице.

У пациентки была хроническая болезнь почек. Донором стал муж Виталий.

Супругам противопоказан спорт. До конца жизни должны принимать лекарства и соблюдать диету.

С 1 января в Украине действует закон о пересадке органов от неродственного донора. Трансплантацию могут провести от умершего человека при условии, что он дал на это согласие при жизни.

Полноценно пересаживать органы начнут с января 2021-го. К тому времени в Украине должны создать единую электронную базу доноров и реестр врачей-координаторов.

Сейчас в пересадке нуждаются около 5 тыс. украинцев. Государство выделило деньги на пересадку органов за рубежом 119 украинцам в следующем году.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
27
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