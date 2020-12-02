Электричество подорожает

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко анонсировал повышение тарифов на электроэнергию для населения. Их планируют изменить в следующем году.

Сейчас украинцы платят при потреблении до 100 кВт / ч - 0,9 грн, свыше 100 кВт / ч - 1,68 грн.

- Рынок электрической энергии формируется. Государственные компании - Энергоатом, Укргидроэнерго и Укрэнерго - убыточны. Частные компании - в сверхприбылях. Если хотим не завалить систему, нужно повышать цену, - говорит эксперт по энергетическим вопросам 48-летний Геннадий Рябцев. - Госпредприятиям надо позволить свободно реализовывать энергию. Сейчас действуют публичные специальные обязанности, чтобы население платило меньше. Существует несколько вариантов выхода из ситуации - от постепенного снятия этих обязанностей до корректировки правил игры на рынке.

- Введение рынка электроэнергии в Украине привело к росту тарифов для промышленности до 2,5-4 гривен за киловатт. Соответственно, власти планируют поднять тарифы и для населения, - добавляет кандидат экономических наук 53-летний Александр Хмелевский. - Говорят, что нынешние покрывают только стоимость транспортировки электроэнергии. Поэтому можно ожидать, что для населения их повысят минимум до 2 гривен за киловатт. Рост цен на электроэнергию ухудшит и без того тяжелое положение людей. Будут расти долги за коммунальные услуги.