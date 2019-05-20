"Экономику Украины может поднять зеленый туризм"

В Украине создали три новых национальных природных парка - Бойковщина в Карпатах, Каменская Сечь в степях правобережья Днепра и Нобельский на Западном Полесье. Еще семерым увеличили территорию.

- Национальный природный парк - это форма охраны природы, удобная для всех: экологов, ученых, лесоводов и местных, - говорит эколог 46-летний Александр Спрягайло из Черкасского национального университета имени Хмельницкого. - Парк разбивают на зоны. Есть заповедная часть, которая под жесткой охраной. Туда пускают только ученых. Есть две зоны рекреации, где можно проводить экскурсии. И еще одна - хозяйственная, где разрешено людям иметь поля, огороды, пастбища. Местные не почувствуют изменений.

Как развить туризм на заповедных территориях?

- В развитии заинтересована администрация парка. Проводят мероприятия, фестивали. Создание национальных парков активизирует туризм за три года. Главное - объяснить людям об уникальности территории. В некоторых странах мира доход от туризма в заповедных местах составляет половину бюджета страны.

В Украине много национальных парков?

- Около полусотни. Государство финансирует их, но денег не хватает. Для функционирования парка нужны средства на зарплаты работникам, оборудование, транспорт, обустройство информационных центров. Головная боль - отсутствие дорожного покрытия к заповедным зонам. Вредит браконьерство. Его последствия сказываются не только на экологии, но и на экономике страны.

Как такие территории оберегают в других странах?

- Так же. Если есть зоны, важные для восстановления вида, людей туда не пускают. Туристам создают маршруты разного уровня сложности. Они платят большие деньги, чтобы побыть в первосданной природе. В Украинских Карпатах сохранили то состояние, которое было в Средневековье, сотни лет тому назад.

В чем мы недотягиваем?

- За рубежом большое внимание уделяют инфраструктуре, развивают дороги, организуют комфортный транспорт, создают справочные центры. Человек может взять проводника и пойти с ним, а может купить аудиозапись с наушниками и гулять сам. Сведения о парке подают в интересной форме - какие уникальные животные живут, в чем особенность местности. Мы должны развивать зеленый туризм. Он позволяет одновременно поднимать экономику и сохранять природу. Но вопрос комфорта и удобства для нас пока сложный.

Какие экотенденции приобретают популярность в мире?

- В Америке и Европе приобретает популярность восстановление рек. Их возвращают к тому состоянию, какими они были до человеческой деятельности. Убирают плотины, очищают от ила, запускают мальков рыб, которые раньше там водились. В ближайшем будущем это коснется и нашего Днепра. Уже сейчас идут дискуссии, надо ли его сезонно спускать.