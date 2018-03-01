Двум мужчинам назначили принудительные работы для уплаты алиментов

120 часов общественно-исправительных работ назначил Бершадский районный суд на Виннитчине двум мужчинам из села Флорино.

42-летнего Руслана Блонского обязали выплачивать алименты в сентябре 2016-го. За это время не дал ни копейки. С бывшей женой имеют трех детей. Задолжал 30 214 грн. 35-летний Юрий Ринькевич трем детям должен 78 441 грн. Не платит алименты с июня 2013-го.

— С тех пор, как вступил в силу закон об алиментах, мужчины чаще ходят к исполнителям, заносят квитанции об уплате, — говорит заместитель начальника Бершадской исполнительной службы 32-летняя Оксана Оперчук. — Их пугает невозможность выехать за границу. Наши инспекторы каждые три месяца просматривают дела алиментщиков. Если нет квитанций или подтверждающих документов — заносят в базу неплательщиков.

— Руслан Блонский живет с сестрой в родительском доме. Никогда нигде не работал. Пьет, перебивается временными заработками, — говорит секретарь сельского совета 53-летняя Лидия Крачковская. — Жена — в соседнем селе с родителями.

Юрий Ринькевич женился во второй раз в этом же селе. Детей с новой женой не имеют. Безработный.

Исполнители пришли описывать имущество, а там ничего нет. Теперь Блонский и Ринькевич будут работать на территории сельсовета. На кладбище будут расчищать заросли, рубить дрова. Заработанные деньги перечислят на детей.

— С Юркой прожили 11 лет. Имеем трех детей — 15-летнего Юру, 12-летнюю Анюту и 7-летнюю Аленку, — рассказывает 32-летняя Наталия Ринькевич, бывшая жена Юрия. — Он постоянно пил. Не выдержала и подала на развод. Назначили алименты. На то время это было 350 гривен на каждого ребенка. Сказала ему, что детей сможет видеть, только когда будет трезвый. Его родители закодировали, чтобы не пил. Приезжает к ним частенько на выходные. На Рождество дети носили ему ужинать, так дал по 50 или по 100 гривен. Так, чтобы деньги платил, никогда такого не было. Поздравляет иногда с Новым годом. Когда у детей дни рождения — уже и не помнит. Живу с другим мужчиной. Он в селе по людям зарабатывает.

Наталия безработная. До рождения детей работала на ферме, потом сломала руку, стояла на учете в центре занятости. Говорит, часто болеет.

Руслан Блонский и Юрий Ринькевич имеют 10 дней на обжалование решения суда.

За две недели работники исполнительной службы Виннитчины взыскали больше 2 млн грн задолженности по алиментам. В области 26 тыс. должников, из них почти 5 тыс. имеют задолженность по уплате больше шести месяцев. Один из них, чтобы избежать ограничений и ответственности, сразу внес 75 тыс. грн.

200 тысяч гривен алиментов задолжал детям ветеран АТО Борис Полищук из села Нехвороща Новосанжарского района на Полтавщине. Имеет двух сыновей 16 и 9 лет от разных женщин. Бывшие жены объединились и требуют оплатить долг. Признает задолженность, но платить не имеет чем, говорит мужчина.