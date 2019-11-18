Двум городам свет подают почасово

В городе Новый Раздол на Львовщине ввели почасовую подачу света. Бесперебойно обеспечивать населенный пункт током невозможно, потому что на местной подстанции произошла авария из-за перенапряжения. Горожане массово грелись электрическими обогревателями из-за отсутствия отопления.

— Свет включают по очереди в каждом районе, — рассказывает секретарша Новораздольского городского совета Ирина Кравец, 34 года. — Подстанцию ремонтируют, она работает в аварийном режиме.

Подобная ситуация со светом и в городе Новояворовск Яворовского района Львовской области.

В обоих населенных пунктах сорван отопительный сезон. Потому что 18 октября работники местных теплоэлектроцентралей отказались работать из-за долгов по зарплате. Деньги не получали почти полгода.

— Есть надежда, что до конца недели горожане получат тепло, — говорит мэр Новояворовска Василий Муравель, 62 года. — ТЭЦ переданы в собственность государственной компании "Нафтогаз-Тепло". Фирма подписывает договоры с работниками. После начисления денег они выйдут на работу.

Ранее ТЭЦ принадлежали компаниям, которыми руководил нардеп Ярослав Дубневич и его брат Богдан, по данным Национального антикоррупционного бюро. Фирмы покупали газ по льготным ценам у Нафтогаза. Должны были обеспечивать теплом население в отопительный сезон. Вместо этого топливо использовали для производства электричества. Работникам ТЭЦ не платили зарплаты.