Дополнительное ВНО будет длиться с 26 июня

Каждый год лица, которые по уважительным причинам не смогли явиться на ВНО, могут сдать его на дополнительной сессии.

Позволяют написать тест тем, кто был болен в день проведения ВНО, если у абитуриента за 5 дней до тестирования похитили один из документов, из-за стихийного бедствия в день или накануне, а также, если за 7 дней у человека умер кто-то из родных по крови или браку.

Таким участникам в течение 5 рабочих дней с учетом дня проведения тестирования необходимо подать заявление об участии в дополнительной сессии, и документ, подтверждающий причину неявки. В этом году дополнительная сессия начнется 26 июня тестированием по математике, 27 июня состоится ВНО по немецкому языку, 1 июля — по французскому языку, 2 июля — по испанскому языку, 3 июля — по украинскому языку и литературе, 4 июля — по физике, 5 июля — по английскому языку, 8 июля — по истории Украины, 9 июля — по биологии, 10 июля — по географии. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.