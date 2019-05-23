Дополнительное ВНО будет длиться с 26 июня

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Просмотров: 891
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
Просмотров: 2493
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 1881
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2952
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5409
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 15978
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 540
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2592
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5832
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 3501
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2592
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 585
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1269
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 270
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
пятница, 24 мая 2019 06:50

Дополнительное ВНО будет длиться с 26 июня

  Комментировать

Каждый год лица, которые по уважительным причинам не смогли явиться на ВНО, могут сдать его на дополнительной сессии.

Позволяют написать тест тем, кто был болен в день проведения ВНО, если у абитуриента за 5 дней до тестирования похитили один из документов, из-за стихийного бедствия в день или накануне, а также, если за 7 дней у человека умер кто-то из родных по крови или браку.

Таким участникам в течение 5 рабочих дней с учетом дня проведения тестирования необходимо подать заявление об участии в дополнительной сессии, и документ, подтверждающий причину неявки. В этом году дополнительная сессия начнется 26 июня тестированием по математике, 27 июня состоится ВНО по немецкому языку, 1 июля — по французскому языку, 2 июля — по испанскому языку, 3 июля — по украинскому языку и литературе, 4 июля — по физике, 5 июля — по английскому языку, 8 июля — по истории Украины, 9 июля — по биологии, 10 июля — по географии. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

Автор: Соломия ЦУРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дополнительное ВНО будет длиться с 26 июня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 3 Просмотров: 54975
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 30304
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 1 Просмотров: 27298
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 21967
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 17867
Украина
Как успешно сдать ВНО?
Как успешно сдать ВНО?
"Аграриям работодатели предлагают зарплаты от тысячи долларов"
"Аграриям работодатели предлагают зарплаты от тысячи долларов" Просмотров: 9
В церкви уничтожили росписи прошлого века
В церкви уничтожили росписи прошлого века Просмотров: 72
Владимира Балуха не выпускают из карцера
Владимира Балуха не выпускают из карцера Просмотров: 9
Аферисты выманили четыре миллиона гривен
Аферисты выманили четыре миллиона гривен Просмотров: 135
Больше всего комментируют
12
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
7
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
4
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
3
Роспуск Рады обжалуют в суде
Голосов: 2256
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua